El BNG denuncia «opacidad» en los trabajos para reformar el Plan de Normalización Lingüística

El BNG reclama a la Xunta que remita al Parlamento de Galicia toda la documentación elaborada por las once comisiones de expertos que, según el Gobierno gallego, sirvieron de base para actualizar el Plan Xeral de Normalización Lingüística (PXNL). La formación nacionalista también exige conocer la identidad de las personas que participaron en estos grupos de trabajo.

La portavoz parlamentaria de Lengua del Bloque, Iria Taibo, denunció la «sospechosa opacidad» de estos trabajos y anuncio que su grupo recurrirá al artículo 9 del Reglamento del Parlamento para acceder a los informes, propuestas y conclusiones de las comisiones. Este precepto permite a los diputados solicitar a las administraciones públicas gallegas los datos, documentos e información que necesiten para ejercer su labor parlamentaria.

«Queremos tener acceso a toda la documentación elaborada por las comisiones de expertos, una información que el Gobierno del PP mantiene oculta», sostuvo Taibo, quien acusó al Ejecutivo de Alfonso Rueda de falta de transparencia en la elaboración del nuevo documento.

El Bloque considera que estos trabajos resultan esenciales para conocer los criterios empleados en la revisión del plan lingüístico. «Estamos hablando de la documentación que supuestamente sirvió de base para actualizar el Plan Xeral de Normalización Lingüística», recalcó la diputada, que pidió a la Xunta que la envíe «de inmediato» a la Cámara gallega.

Comparación con el plan de 2004

La formación nacionalista contrapone el procedimiento actual al seguido en la elaboración del PXNL aprobado en 2004, durante el Gobierno de Manuel Fraga. Según recuerda el BNG, aquel documento incluía una relación detallada de los especialistas que participaron en las siete comisiones sectoriales constituidas entonces, así como de las personas que realizaron aportaciones mediante entrevistas.

Por el contrario, el partido sostiene que, 22 años después, la Xunta no ha hecho pública ni la composición de los once grupos de expertos ni la documentación generada durante sus reuniones.

El BNG enmarca esta petición en sus críticas a la política lingüística desarrollada por los sucesivos gobiernos del PP durante los últimos 17 años. La organización sostiene que el gallego atraviesa una situación de «emergencia lingüística» y cita datos de la Real Academia Galega, el Instituto Galego de Estatística y el Consello da Cultura Galega sobre el retroceso de su uso, especialmente entre los más jóvenes.

Críticas a los cambios en el plan

Los nacionalistas también cuestionan el contenido de la actualización del PXNL. En concreto, censuran que el nuevo texto suprima la referencia expresa incluida en el plan vigente a garantizar, al menos, un 50% de enseñanza en gallego.

Taibo volvió a reclamar además que el presidente de la Xunta mantenga una reunión con la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, para abordar la situación de la lengua. El Bloque vincula la pérdida de hablantes con el decreto del plurilingüismo y con las restricciones al uso del gallego para impartir determinadas materias científicas.