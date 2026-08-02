Alfonso Rueda: «Hemos reducido ya un 40% las bajas laborales en algunas zonas donde vimos que había disfunciones»

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, se reafirma en que existe «fraude» en las bajas laborales, aunque admite que éste no es el problema principal. «¿Qué son la inmensa mayoría? No, para nada. Al contrario. Solo es una parte. Hay otras causas que hemos reconocido como la lentitud en solicitar pruebas a trabajadores que entran en una baja», aclaró.

En todo caso, advirtió que hay áreas en las que la Xunta ya actuó al observar que había «un número muy significativo de bajas por encima de la media de otras zonas». «Y lo que puedo decir es que en las zonas donde se daba una disfunción, después de las actuaciones llegó a haber hasta un 40% de altas. Dejo ahí ese dato», señaló en una entrevista a Europa Press.

Pero también apuntó a las empresas, pues una vez «aceptado» que hay «un problema», Rueda considera que deben «implicarse en la solución». En su opinión, los empresarios «no pueden pretender» que «solo las administraciones solucionen» estas dificultades porque «entonces no funcionará». «Tienen que preocuparse de la salud laboral de sus trabajadores», advirtió

«Y salud no es solo física, también la salud mental. Y claro que pueden hacer cosas. Solo la Xunta no lo va a solucionar», continuó, antes de proclamar, eso sí, que su Gobierno lo que tampoco puede hacer es «ponerse de perfil» y decir que «solo es un problema de las empresas».

Traspaso de la AP-9

En otro orden de asuntos, tras afirmar esta semana que la obligación de la Xunta es sentarse a negociar la transferencia de la AP-9, preguntado acerca de si considera que su jefe de filas, Alberto Núñez Feijóo, facilitará el traspaso «financiado» que él demanda si gobierna en España, Rueda lo ha dado por hecho.

A modo de argumento, recordó que la transferencia «ya era una reivindicación» suya en Galicia, por lo que «no tendría ninguna explicación» que «dejase de apoyarla». Eso sí, con el trasfondo de que la Comisión Europea ha declarado ilegal la prórroga aprobada por el Gobierno estatal, con José María Aznar de presidente, reiteró su rechazo a la ley pactada por PSOE, BNG y Sumar: «No garantiza un traspaso financiado».

Xacobeo

Y a las puertas del Año Santo, sobre una posible visita a Galicia del papa León XIV, afirma que sus «sensaciones» son «buenas». «Pero hasta que no lo vea definitivamente confirmado», prefiere ser «conservador», que ve «una buena postura» en asuntos que atañen a la Iglesia, y por «hacer las cosas bien».

En cuanto a conciertos, también apeló a la prudencia, aunque considera que «en el Xacobeo tiene que haber un par de actuaciones que se recuerden muchísimo tiempo». Eso sí, apuesta por descentralizar eventos y, más que una cifra histórica de peregrinos, desearía una presencia «a lo largo de todo el año». El objetivo: que «todo el mundo mire» a una Galicia «de moda» en 2027.