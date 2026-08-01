Las comunidades del PP rechazan el Pacto de Emergencia Climática ofrecido por Sánchez para frenar los incendios

Las comunidades del PP continúan haciendo piña para confrontar las propuestas del Gobierno. Tras forzar un aplazamiento de la reforma de la financiación autonómica y plantar la Conferencia General de Política Universitaria (CGPU) y la Conferencia Sectorial de Educación, bloqueando de esa manera el reparto de 181 millones de euros para diversos programas, los once gobiernos autonómicos en manos de los populares rechazaron de plano el Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática propuesto por el Ejecutivo de Pedro Sánchez para frenar los incendios forestales.

En su lugar ofrecen un Acuerdo Nacional, en base al texto que propusieron ya en octubre de 2025, y que responde a su «voluntad de diálogo y compromiso con la acción climática». Así lo explicaron en un comunicado conjunto los consejeros de Galicia, Andalucía, Cantabria, La Rioja, Región de Murcia, Generalitat de Valencia, Aragón, Canarias, Extremadura, Baleares, Comunidad de Madrid, Castilla y León, y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

Argumentan que en este momento «la prioridad» es responder a la emergencia, extinguir los incendios y atender a quienes han sufrido daños personales y materiales con todos los medios disponibles. En todo caso, defienden que su posición responde a «una voluntad de diálogo y al compromiso con la acción climática».

Los consejeros firmantes recordaron que en octubre de 2025 remitieron una Declaración conjunta en la que formularon «una propuesta alternativa, rigurosa y constructiva, basada en la adaptación, la prevención, la gestión forestal, la protección civil, la inversión en medios, la planificación hidráulica, la financiación suficiente y una verdadera cogobernanza entre administraciones»

Aseguraron que la propuesta no obtuvo respuesta por el Gobierno español y que no existe un Pacto de Estado, y aclararon que lo que existe es «un documento elaborado unilateralmente por el Gobierno al que ahora pretende recabar adhesiones».

Cambio climático

Los consejeros populares apuntaron también que «no se puede utilizar un problema tan serio como es el cambio climático como pantalla para ocultar la falta de inversiones y la imposición normativa».

Los firmantes han señalado que Europa representa el 6% de las emisiones globales de CO2, y España aproximadamente el 0,6%.

Las comunidades el PP aseguran que España no puede resolver por sí sola el cambio climático, pero sí debe actuar sobre sus consecuencias y proteger a la población y su patrimonio natural.

Los consejeros solicitaron una «respuesta urgente» del Gobierno a las propuestas ya planteadas por las comunidades autónomas y la convocatoria urgente de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente para «abrir una negociación real».

Solicitan también que el Plan Integral de Ayuda, Recuperación y prevención para el Medio Rural y Forestal del PP presentado en agosto de 2025 y la Declaración conjunta presentada por las comunidades autónomas en octubre de 2025 «constituyan la base de trabajo para este diálogo».