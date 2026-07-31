La vuelta al 'cole' en septiembre se retrasará en las escuelas infantiles por el movimiento de personal

La Consellería de Política Social ha decidido retrasar el inicio de curso en las escuelas infantiles de la red pública, que contabiliza 10.700 plazas, tres días, del 4 al 7 de septiembre, con el objetivo de «garantizar un correcto funcionamiento» de los centros ante el movimiento de personal previsto por la resolución de los concursos de traslados y tomas de posesión de los funcionarios, con 900 educadoras que todavía ignoran cuál será su destino.

La decisión ha sido comunicada de manera urgente a los centros este viernes 31 de julio, último día de trabajo en la gran mayoría de las escuelas infantiles, con la petición de que esta información sea trasladada a las familias, que deberán cuadrar agendas para garantizar la conciliación durante esas jornadas.

Elección de destino

Durante los últimos días, casi 900 educadoras eligieron destino y no conocerán hasta agosto en qué centro empezarán en septiembre, por lo que organizaciones como la CIG advirtieron de que va a ser un comienzo de curso «extremadamente caótico», toda vez que los equipos se conformarán con escaso margen (el día 1) ante la llegada de los alumnos.

La red de escuelas infantiles públicas de la Xunta está compuesta por unos 170 centros y el que viene será el primero en el que la mayor parte de las educadoras de los niños de 0 a 3 años tendrán plaza fija, tras 20 años de temporalidad, desde la creación de estas instalaciones.

Oferta de plazas

Cuando la Consellería de Política Social abrió el plazo para inscribirse en las guarderías de titularidad autonómica (las de la Axencia Galega de Servizos Sociais y las del Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Bienestar) en el curso 2026-2027, indicó que en esas instalaciones se ofertaban 10.700 vacantes.

No obstante, la Xunta recordó que Galicia fue «pionera» en hacer gratuitas todas las escuelas infantiles, tanto las de la Xunta como las de los concellos, las de iniciativa social y las de titularidad privada, con lo que más de 32.000 familias pueden llevar a sus hijos a escuela infantil «que elijan», en la que recibirán atención educativa gratuitamente ocho horas al día y once meses al año.

Según los últimos datos del Ministerio de Educación, en Galicia un total de 27.000 niños de 0 a 2 años están inscritos en escuelas infantiles.