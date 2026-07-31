Galicia, en el mapa negro del alcohol al volante: suma una de cada cuatro multas de toda España

No hace falta esperar al bullicio de las fiestas de María Pita, al tirón de las del Albariño en Cambados ni al despliegue de las verbenas veraniegas que salpican cada parroquia. Cualquier caña de tardeo que se alarga, una comida de fin de semana o una salida casual de noche sigue acompañándose de la imprudencia de coger el coche para volver a casa. Y en Galicia ocurre más que en otras comunidades autónomas, debido a esa dependencia del vehículo para cualquier desplazamiento provocada por su dispersión geográfica.

Así lo revela el balance de la última campaña especial de vigilancia de la DGT en la red viaria gallega y la comparativa de esos datos con los registrados en el conjunto del país. Mientras las patrullas de Tráfico en Galicia realizaron durante el operativo, del lunes 13 de julio al domingo 19, el 14,91% de los controles de alcoholemia de España, sus vías concentraron un desproporcionado 24% de los conductores interceptados bajo los efectos del alcohol en todo el mapa nacional. Es decir, uno de cada cuatro automovilistas ebrios detectados en el país circulaba por una carretera gallega.

En total, los agentes de la Guardia Civil de Tráfico dieron el alto a 547 conductores bebidos en la comunidad sobre un total de 31.781 pruebas, lo que arroja una tasa de infractores del 1,72%. A nivel nacional, la cifra global fue de 2.259 positivos entre más de 213.000 test, con un índice de sanciones del 1,05%.

En el mapa de los estupefacientes, las patrullas no buscan a ciegas: van casi a tiro fijo. A diferencia de la alcoholemia —donde impera el control masivo y preventivo—, los narcotests suelen responder a indicios previos de conducción errática o infracciones flagrantes que observan los agentes, lo que dispara la efectividad de la prueba en todo el territorio estatal.

Aun así, el peso relativo de Galicia sobre el cómputo del país se mantiene elevado: en la comunidad se realizaron el 16,25% de las pruebas y el 17,38% de las denuncias de toda España —319 de 1.835 a nivel nacional—. De las pruebas de drogas practicadas en la red viaria gallega, el 33% dio resultado positivo, un dato similar al registrado en el conjunto del país, con casi un 32%.

El comportamiento de los conductores no es uniforme en la geografía gallega. La comparativa territorial sitúa a Pontevedra a la cabeza de la imprudencia vial durante esta campaña. La provincia pontevedresa anotó el porcentaje de positivos más alto tanto en alcoholemia, con un 2,65%, como en estupefacientes, donde rozó la mitad de las pruebas efectuadas, con un 46 % de resultados positivos —46 de 100 pruebas—.

En el extremo opuesto se sitúa la provincia de Lugo, que registró un balance más contenido en el mapa gallego: una tasa de infracciones del 1,33% en alcoholemia y un 26,99% en drogas. Por su parte, A Coruña protagonizó el mayor número de controles, con más de 16.900 pruebas de alcohol —con un 1,66 % de positivos— y 474 narcotests, con un 35,23% de positivos, mientras que Ourense se mantuvo en valores intermedios: un 1,75% en alcohol y un 32,37% en drogas.

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Los datos globales vuelven a poner de manifiesto la necesidad de intensificar la vigilancia sobre las carreteras gallegas, donde la persistencia del alcohol y la irrupción masiva del consumo de cannabis y cocaína al volante continúan siendo una asignatura pendiente en una comunidad donde la dispersión geográfica no puede seguir siendo la excusa para no soltar las llaves del coche tras un tardeo o una noche de fiesta.