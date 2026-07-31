Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Directo: crisis migratoria CeutaConcierto ChayanneUber VigoCesta compraDerribo torres As PontesIndra blindados GaliciaDeuda Celta
instagramlinkedin

En Directo

Última hora

Incendios en Galicia, en directo | Evolución de los incendios forestales, olas de calor y fenómenos metereológicos en Galicia

Sigue minuto a minuto la información sobre los incendios y las temperaturas en Galicia este verano

Localidades como Vigo han superado el récord de temperatura máxima para un mes de julio

Un incendio declarado en Barra sorprendió a vecinos y turistas este lunes, requiriendo la presencia de medios aéreos y terrestres.

Un incendio declarado en Barra sorprendió a vecinos y turistas este lunes, requiriendo la presencia de medios aéreos y terrestres. / Gonzalo Núñez

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

R. V.

Vigo

Galicia afronta una temporada marcada ya por dos frentes de riesgo: los incendios forestales y las altas temperaturas. Los fuegos de Padrón, Boborás y Xermade han sido hasta ahora los más importantes de lo que va de campaña, con más de 350, 230 y 50 hectáreas calcinadas, respectivamente, aunque todos quedaron controlados sin daños personales.

A ese inicio de temporada en los montes se suma ahora un episodio de calor extremo, con registros históricos en el sur de la comunidad. Vigo alcanzó el pasado viernes 3 de julio los 39,12 grados en la estación de la avenida de Madrid, récord absoluto de máxima en el citado mes desde 2010.

Noticias relacionadas

Sigue aquí el minuto a minuto de los incendios y las altas temperaturas.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Renuncian las dos aseguradoras que cubren las negligencias sanitarias en Galicia: el Sergas tiene que licitar un nuevo contrato un 19% más caro
  2. La Xunta fija topes al juego en los bares: no se podrán instalar más de 8.500 tragaperras y 3.400 máquinas de apuestas
  3. Estas son las escuelas unitarias que la Xunta cierra el próximo curso por falta de alumnos
  4. La Xunta activa la alerta roja por calor en dieciséis municipios del interior de Pontevedra
  5. La Xunta declara toda Galicia en emergencia cinegética para frenar la expansión del jabalí
  6. Nuevo mapa estatal de autobuses: estas son las rutas que desaparecen en Galicia
  7. Los bancos acumulan en Galicia más de 4.000 inmuebles vacíos en plena crisis de la vivienda
  8. El Estado cambia los criterios para mover la línea de deslinde en la costa y ampliar el dominio público marítimo terrestre

DIRECTO | Evolución de los incendios y olas de calor en Galicia

DIRECTO | Evolución de los incendios y olas de calor en Galicia

Galicia encara la recta final de los fondos Next Generation con 300 millones pendientes de ejecutar

Galicia encara la recta final de los fondos Next Generation con 300 millones pendientes de ejecutar

El Gobierno propone un máximo de 15 alumnos por aula en FP Básica en 2028

El Gobierno propone un máximo de 15 alumnos por aula en FP Básica en 2028

Medio Rural da por controlados los últimos incendios forestales en Galicia

Medio Rural da por controlados los últimos incendios forestales en Galicia

Santiago entierra la coordinación aeroportuaria en Galicia y anuncia una base de Wizz Air

Santiago entierra la coordinación aeroportuaria en Galicia y anuncia una base de Wizz Air

Xunta y universidades se reparten de forma paritaria la supervisión de contenidos, nivel de dificultad del examen y criterios de evaluación en la nueva PAU

Xunta y universidades se reparten de forma paritaria la supervisión de contenidos, nivel de dificultad del examen y criterios de evaluación en la nueva PAU

El parricida confeso de Aguiño alega que cometió el crimen defendiendo a su abuela de una agresión

El parricida confeso de Aguiño alega que cometió el crimen defendiendo a su abuela de una agresión

El PP aprueba en solitario el techo de gasto en el Parlamento entre reproches de la oposición por unas cuentas "que no cuadran"

El PP aprueba en solitario el techo de gasto en el Parlamento entre reproches de la oposición por unas cuentas "que no cuadran"
Tracking Pixel Contents