Galicia encara la recta final de los fondos Next Generation con 300 millones pendientes de ejecutar

La inyección extraordinaria de fondos europeos impulsada para paliar las consecuencias económicas derivadas de la pandemia de covid ha llegado a su fin. El 31 de agosto es la fecha límite para ejecutar los fondos Next Generation. La Xunta ha avanzado a buen ritmo. Ya movilizó, mediante licitaciones y convocatorias de subvenciones, la totalidad de los 1.700 millones de euros consignados a Galicia. Y de ese dinero están adjudicados 1.560 millones de euros, de los cuales se efectuó el pago del 90 por ciento.

Es decir, tiene pendiente la adjudicación de 140 millones de euros, además de que aún no abonó otros 156 millones que ya están asignados: suman casi 300 millones de euros pendientes de gasto. La ejecución se sitúa, por tanto, en el 82 por ciento de los 1.700 millones concedidos, según consta en el documento entregado al Parlamento por el que se fija el techo de gasto para 2027 y que fue aprobado ayer en el pleno.

Aunque el plazo inicial vencía en el segundo trimestre de 2026 (el pasado mes de junio) el horizonte para ejecutar estos fondos puede prolongarse más allá de esa fecha en ámbitos como la vivienda, la movilidad sostenible o las infraestructuras sociales. Y, en todo caso, los Estados miembros deben acreditar antes del 31 de agosto que han cumplido sus objetivos. El 30 de septiembre de 2026 deben estar ya cerradas las verificaciones nacionales que acrediten que se han cumplido hitos y objetivos.

El ritmo de ejecución de la Xunta es elevado y la totalidad de los fondos se han movilizado ya mediante licitaciones y convocatorias de ayudas, pero bien por la burocracia o por dificultades técnicas siempre puede haber una bolsa de partidas que retrasen su ejecución y por eso ahora el Gobierno gallego mete el arreón de cara a la recta final.

Fondos a concellos

En junio, por ejemplo, la Consellería de Medio Ambiente mantuvo reuniones técnicas a nivel provincial para prestar apoyo técnico a los concellos que resultaron beneficiarios de alguna de las líneas de ayudas para la conservación de las reservas de biosfera y del área de influencia del Parque Nacional Illas Atlánticas con cargo a los fondos Next Generation. El objetivo era ayudarlos a tramitar la información justificativa para garantizar que cumplen los requisitos de seguimiento exigidos por la UE.

En el año 2027 Galicia ya no contará con las ayudas Next Generation, pero las compensará con un incremento de 87 millones de euros procedentes de los fondos europeos tradicionales. Así, la Xunta prevé un aumento de 70 millones del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), 9 millones más del Fondo Social Europeo, casi 4 millones adicionales del Fondo de Transición Justa, una subida de 2,6 millones del Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (FEMPA) y 1,6 millones más del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader).

Mientras, la Comisión Europea prepara el nuevo marco financiero para el periodo 2028-2034 y la Xunta aprovecha el documento del techo de gasto para advertir que la propuesta inicial es «insuficiente». La Xunta se queja del recorte del 12,5 por ciento en las políticas de cohesión, agrícola y pesquera. Sin embargo, se muestra más esperanzada por la decisión de la UE de que sean los Estados miembros los que centralicen la gestión de los fondos. El Ejecutivo gallego explica que cada país podrá establecer capítulos regionales. «Esto abre la posibilidad de que las comunidades autónomas seamos autoridades de gestión», señala.