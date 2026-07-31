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Convocadas más de un centenar de plazas de Policía Local en 40 municipios gallegos: estos son los posibles destinos

Vigo, Redondela, A Illa de Arousa, Moaña, Nigrán, Ourense y Pontevedra son algunos de los concellos en los que se convocan plazas

Dos agentes de la Policía Local patrullando por Vilagarcía de Arousa

Dos agentes de la Policía Local patrullando por Vilagarcía de Arousa / M. Méndez

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R. S.

Santiago

El Diario Oficial de Galicia, más conocido como DOG, publica este viernes la convocatoria de 133 plazas para los cuerpos de Policía Local de 40 concellos. La mayoría de plazas, un total de 105, se cubrirán por oposición libre, mientras que las 28 restantes por provisión de movilidad, es decir, están destinadas a policías ya en ejercicio que quieren cambiar de municipio de trabajo.

Según traslada el Ejecutivo autonómico en un comunicado, la oposición contará con cinco ejercicios. El primero de ellos será un test de conocimiento de 100 preguntas sobre el temario publicado que se prevé celebrar en el mes de septiembre, junto con la prueba de conocimientos de gallego, salvo para las personas que estén exentas.

De este modo, el proceso continuará con las pruebas de aptitud física (velocidad potencia de tren superior e inferior, resistencia general y natación), psicotécnicas (inteligencia, personalidad entrevista personal) y reconocimiento médico. Una vez terminado el proceso, dará comienzo el curso selectivo en la Academia Galega de Seguridad Pública (Agasp), y los aspirantes admitidos pasarán a formar parte de la nueva promoción de Policía Local de la Academia.

Em esta ocasión, los municipios que convocan plazas en alguna de las modalidades son los siguientes: A Coruña, A Guarda, A Illa de Arousa, A Laracha, A Pobra do Caramiñal, Ares, Arzúa, Barbadás, Boiro, Cedeira, Celanova, Culleredo, Fene, Ferrol, Fisterra, Gondomar, Lugo, Melide, Moaña, Muxía, Nigrán, O Barco de Valdeorras, Oleiros, Ortigueira, Ourense, Padrón, Ponteareas, Pontevedra, Redondela, Ribadeo, Sada, Salceda de Caselas, Santiago de Compostela, Silleda, Soutomaior, Teo, Tui, Verín, Vigo y Xinzo de Limia.

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El plazo para inscribirse en esta convocatoria comenzará después de que el anuncio se publique en el Boletín Oficial del Estado y permanecerá abierto durante 20 días hábiles a través de la sede electrónica de la Xunta.

Fuente: El Correo Gallego

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