Medio Rural da por controlados los últimos incendios forestales en Galicia
Los incendios de Taboada, Ourol y Monfero han calcinado un centenar de hectáreas y obligaron a movilizar un amplio operativo terrestre y aéreo
Galicia no registra ya ningún gran incendio forestal activo. La Consellería do Medio Rural dio por controlado a las 13.36 horas de este jueves el fuego de Ourol (Lugo), el último que permanecía sin estabilizar, con lo que los tres incendios de mayor entidad declarados esta semana —Ourol, Taboada (Lugo) y Monfero (A Coruña)— se encuentran ya bajo control.
Según la información facilitada por la Xunta —que solo incluye los incendios que superan las 20 hectáreas o afectan a espacios naturales protegidos—, los tres fuegos han calcinado en conjunto alrededor de un centenar de hectáreas. El de Ourol, declarado el miércoles a las 13.35 horas en la parroquia de Merille, quedó controlado exactamente 24 horas después, tras afectar a unas 30 hectáreas. En las labores de extinción participaron dos técnicos, ocho agentes, 17 brigadas, 16 motobombas, tres palas, tres helicópteros y dos aviones.
También en la provincia de Lugo permanece controlado el incendio de Taboada, iniciado el martes a las 16.44 horas en la parroquia de Ínsua y estabilizado desde las 19.31 horas del miércoles. Es el fuego que mayor superficie ha arrasado de los tres, con unas 40 hectáreas calcinadas. Su extinción movilizó un amplio dispositivo integrado por cinco técnicos, 16 agentes, 31 brigadas, 23 motobombas, tres palas, ocho helicópteros y seis aviones.
Por su parte, el incendio declarado el miércoles a las 14.26 horas en la parroquia de O Alto do Xestoso, en Monfero (A Coruña), quedó controlado esa misma noche, a las 22.22 horas. Las llamas afectaron a unas 30 hectáreas y llegaron a cruzar al municipio lucense de Guitiriz. En este operativo trabajaron un técnico, 15 agentes, 18 brigadas, 12 motobombas, dos palas, cuatro helicópteros y cuatro aviones.
Con la evolución favorable de estos tres incendios, a las puertas del mes de agosto Medio Rural da por controlados todos los grandes fuegos que permanecían activos en Galicia, después de varios días marcados por un importante despliegue de medios terrestres y aéreos para contener las llamas.
Fuente: El Correo Gallego
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