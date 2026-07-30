La industria congela el precio de la leche en Galicia y las granjas no recuperarán los ingresos perdidos tras el recorte de abril

No habrá una recuperación de los precios de la leche que cobran las granjas gallegas tras la fuerte rebaja aplicada en abril. Al menos de momento. Las industrias han decidido congelar los importes que pagan a los ganaderos en los nuevos contratos, que entran en vigor este sábado con una duración de otros cuatro meses, hasta finales de noviembre. Solo Naturleite se desmarca parcialmente: mantendrá los precios actuales durante dos meses y los elevará 2 céntimos por litro en los dos siguientes.

Así, la gran mayoría de las ganaderías no recuperará ni siquiera una parte de los ingresos perdidos con el recorte de 7 céntimos por litro de abril. Ese descenso alteró, en plena escalada de los costes de producción por la guerra en Oriente Próximo, el buen momento en el que se encontraba el sector productor y llevó a las organizaciones agrarias a rebelarse contra las empresas de recogida, pidiendo la intercesión de las administraciones y de las autoridades de la competencia.

Las ganaderías no recuperarán los ingresos perdidos

El precio medio de la leche en origen pasó de 52,46 céntimos por litro (sin IVA) en marzo, justo antes de la bajada, a 45,49 céntimos en las entregas de mayo, último dato que recogen las estadísticas del Ministerio de Agricultura. Son 13,5 céntimos menos respecto al máximo histórico alcanzado a inicios de 2023, cuando se rozaron los 59 céntimos, y se trata del nivel más bajo desde agosto de 2024. ¿Qué ha implicado esa caída de precios para la cuenta de resultados de las granjas? Una reducción de los ingresos de hasta 19 millones de euros al mes para el conjunto de ganaderías de leche gallegas respecto a lo percibido en marzo. Si ese impacto económico se distribuye entre las 4.834 granjas activas en la comunidad, la caída media por explotación ronda los 3.500 euros mensuales. En todo caso, la pérdida de ingresos no fue lineal, pues depende de los litros entregados por cada productor y la bajada exacta que aplicó la industria a la que vende la materia prima.

Con ese telón de fondo, el hecho de que se mantengan los precios durante los próximos cuatro meses dista de ser el escenario deseado por los productores. Unións Agrarias y la organización de productores Ulega esgrimieron ante la industria «o incremento dos custos de produción e a baixada da produción que está a provocar as condicións climáticas» como factores a valorar en esta renovación de contratos, pero sus reivindicaciones fueron en vano: "Tentamos que se tiveran en conta para que se producise unha recuperación do prezo do leite. Porén, non puido ser así, e todas as industrias forzaron renovacións nas que se manteñen os prezos de abril", lamentan desde la organización agraria.

La subida de costes y el impacto de las olas de calor en la producción

El responsable del sector lácteo en Unións Agrarias, Óscar Pose, alega que se dan un cúmulo de circunstancias que deberían llevar a una subida inmediata de los precios de la leche en origen. Una de ellas es el alza de los costes de producción, por el encarecimiento del gasoil y la energía pero también por el ataque del gusano soldado al maíz, un cereal estratégico para la alimentación de cabaña ganadera con forrajes propios. También apunta a los efectos de las altas temperaturas de este verano, que merman la producción de las vacas aun contando con sistemas de refrigeración en las granjas y pasan factura a la cosecha de maíz, que se espera peor que la de 2025.

Con ese telón de fondo, Pose advierte de una caída en la producción de leche a nivel europeo, que ya se percibe, según apunta, en países como Francia. En Galicia, las entregas hasta mayo reflejan un aumento con respecto al mismo periodo de 2025, lo que hizo crecer la producción en España pese al ligero descenso en el resto de comunidades autónomas. El representante de Unións Agrarias vaticina que las estadísticas que se publiquen en los próximos meses darán cuenta de un freno productivo en Europa. "Ás industrias vailles ser difícil traer leite barato doutros países como viñan facendo", señala, y advierte que el sindicato está preparado para presionar a la industria en cuanto haya datos que avalen una "rectificación á alza nos contratos".

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Fuente: El Correo Gallego