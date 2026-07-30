Incendios en Galicia, en directo | Evolución de los incendios forestales, olas de calor y fenómenos metereológicos en Galicia

Estabilizado un incendio en Taboada tras quemar unas 20 hectáreas

La Consellería de Medio Rural de la Xunta de Galicia ha dado por estabilizado un incendio forestal que comenzó este martes por la tarde en el municipio de Taboada, en la zona sur de la provincia de Lugo, que ha afectado a una superficie aproximada de 20 hectáreas, según las últimas estimaciones provisionales.

El fuego comenzó a las 16:44 horas de ayer en la parroquia de Ínsua y, después del despliegue de medios realizado, quedó estabilizado en torno a las 22:26 horas.

Para los trabajos de extinción han sido movilizados hasta el momento 5 técnicos, 10 agentes, 22 brigadas, 14 motobombas y 3 excavadoras, medios que combatieron el fuego en tierra.

Desde el aire, han participado en el dispositivo de extinción 9 helicópteros y 6 aviones.

En declaraciones a EFE, el alcalde de Taboada, Roi Rigueira, precisó que este miércoles «siguen algunos medios en la zona, refrescando» la superficie quemada y «con labores de vigilancia» para evitar que las llamas puedan reavivarse, en una jornada que se prevé de calor en la zona sur de Lugo, con una temperatura máxima de 32 grados en ese municipio.

«En principio, la cosa está bastante bien, pero ayer decían que el día de hoy va a ser importante, porque hay que seguir vigilando la zona para evitar que el fuego pueda reavivarse», explicó el regidor local.

«La verdad es que la de ayer fue una tarde complicada, en una zona del ayuntamiento en la que hay bastante monte», dijo el alcalde, porque el fuego se quedó «cerca de algunos núcleos» de población.

En concreto, el fuego se quedó «muy cerquita» de núcleos como Tuiriz, A Pedreira, Sonán o Couso y las llamas llegaron a estar en algunos casos «a 30 o 40 metros de las viviendas», por lo que la situación fue «muy fastidiada», reconoció.