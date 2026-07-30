Galicia prorroga otro mes más las medidas contra la dermatosis nodular bovina

La Xunta mantendrá durante todo el mes de agosto las medidas preventivas adoptadas para evitar la entrada en Galicia de la dermatosis nodular contagiosa, una enfermedad vírica que afecta al ganado bovino y que puede causar importantes pérdidas económicas en las explotaciones. La decisión entrará en vigor este sábado, 1 de agosto, y se prolongará hasta el día 31, aunque podrá volver a prorrogarse en función de la evolución de la situación epidemiológica.

La Consellería do Medio Rural justifica la ampliación de las restricciones en el análisis permanente del riesgo que realizan sus servicios veterinarios. Por el momento, no se ha detectado ningún caso de esta enfermedad en Galicia y la Xunta insiste en que tampoco supone un riesgo para las personas, ya que no se transmite ni por el contacto con animales infectados ni por el consumo de carne, leche u otros productos de origen bovino.

La nueva resolución, publicada este jueves en el Diario Oficial de Galicia, mantiene la celebración de ferias, mercados, subastas y otras concentraciones comerciales de ganado bovino, pero limita la participación a animales procedentes de explotaciones gallegas.

Los vehículos llegados de otras comunidades podrán acceder a los recintos ganaderos únicamente si lo hacen vacíos y después de haber sido limpiados, desinfectados y desinsectados. Los concursos, exhibiciones, certámenes y subastas extraordinarias necesitarán además autorización previa de la Dirección Xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias.

Inmovilización

Las principales cautelas afectan a las reses que entren en Galicia desde otras comunidades autónomas o desde el extranjero con destino a una explotación ganadera. Estos animales permanecerán sometidos a vigilancia veterinaria oficial durante 28 días desde su llegada.

Durante ese mismo periodo quedarán inmovilizados de manera preventiva todos los bovinos de la granja receptora, incluidos los que ya se encontraban en ella antes de la incorporación de las nuevas reses. La medida pretende impedir posibles movimientos de animales durante el periodo en el que podría manifestarse la enfermedad.

También será obligatorio aplicar tratamientos contra los insectos a todos los bovinos de la explotación receptora. La desinsectación se extiende a los vehículos de transporte de ganado que entren en Galicia, tanto si trasladan animales para vida como si se dirigen al sacrificio. En este último supuesto se permitirá la entrada siempre que las reses sean conducidas directamente al matadero.

Los servicios veterinarios de Medio Rural continuarán realizando inspecciones en las explotaciones y controles sobre la limpieza y desinsectación de los camiones. También podrán ordenar inmovilizaciones y efectuar actuaciones de vigilancia sanitaria con la colaboración de las fuerzas y cuerpos de seguridad.

Enfermedad vírica

La dermatose nodular contagiosa es una enfermedad vírica de rápida propagación que afecta principalmente al ganado bovino. Puede provocar fiebre, lesiones y nódulos en la piel, pérdida de peso, caída de la producción de leche y problemas reproductivos.

Su transmisión se produce principalmente a través de insectos que actúan como vectores, como mosquitos, tábanos o determinadas especies de moscas. La Xunta recalca, no obstante, que la enfermedad no afecta a las personas, tampoco a través de esos insectos.

Aunque Galicia continúa libre de casos, Medio Rural considera necesario mantener las medidas de protección por las consecuencias que tendría la detección de un positivo. La dermatose nodular está catalogada actualmente como enfermedad de categoría A, la de mayor gravedad dentro de la normativa europea, lo que obliga a aplicar actuaciones especialmente estrictas para erradicarla.

Vacuna preventiva

El Gobierno gallego volvió a reclamar al Ministerio de Agricultura una mayor coordinación entre comunidades autónomas y una estrategia común que permita aplicar medidas homogéneas en todo el país. La consellería sostiene que esa coordinación resulta especialmente importante ante la posibilidad de que sea necesario activar indemnizaciones para las explotaciones afectadas.

La Xunta también pide al Ministerio que defienda ante la Unión Europea el desarrollo de una vacuna marcada que pueda administrarse de forma preventiva. Este tipo de vacuna permitiría distinguir en los análisis a los animales vacunados de aquellos que han sido infectados por el virus.

Medio Rural solicita asimismo que se revise la clasificación de la enfermedad para flexibilizar las medidas obligatorias que deben adoptarse cuando aparece un caso y que los daños provocados por la dermatose nodular puedan quedar cubiertos por los seguros agrarios.