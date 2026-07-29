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Financiación universitaria

La Xunta exige a la UDC «transparencia» y explicaciones ante el remanente negativo de sus cuentas

Educación exige a la Universidade da Coruña que presente un plan de reequilibrio económico-financiero para ajustar gastos a ingresos

Román Rodríguez durante su intervención en un pleno del Parlamento de Galicia.

Román Rodríguez durante su intervención en un pleno del Parlamento de Galicia. / Europa Press

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Efe

El conselleiro de Educación, Román Rodríguez, ha reclamado este miércoles a la Universidade da Coruña (UDC) «transparencia» y explicaciones sobre el estado de sus cuentas después de que esta institución académica haya advertido de un remanente negativo de varios millones de euros. «Creo que hay que dar explicaciones y hacerlo con transparencia», ha respondido Rodríguez a una pregunta sobre este asunto durante un acto en Santiago de Compostela, en el que ha defendido la gestión de la Xunta y el plan de financiación universitaria aplicado por el Gobierno gallego.

Este plan, ha dicho, fue suscrito de forma unánime por las tres universidades gallegas y está funcionando «razonablemente bien» en dos de ellas, por lo que considera que debe ser la UDC la que justifique cómo puede registrar ahora dificultades económicas tras el cambio de equipo rectoral. «Obviamente nos tendrán que decir por qué. Y ahí pedimos transparencia», ha recalcado el conselleiro después de que en el día de ayer se iniciasen las conversaciones para elaborar el nuevo plan de financiación universitaria para el periodo 2028-2032.

Rodríguez ha destacado que Galicia es una de las «pocas» comunidades autónomas dotadas con este instrumento, que, a su juicio, aporta «certeza» y «seguridad» a las universidades a la hora de elaborar sus presupuestos. De esta forma, se les permite saber cuántos recursos van a tener para gestionar bajo su propia responsabilidad.

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Asimismo, ha terciado que, a tenor de lo publicado, el plan de ajuste de la UDC «parece que es ineficaz» y «no está cumpliendo con los objetivos». Por ello, ha juzgado necesario «hacer un plan de reequilibrio económico-financiero» para adecuar el nivel de gastos de la institución a sus ingresos. Rodríguez ha apelado a la «responsabilidad» de los gestores de la universidad coruñesa y ha asegurado que en el Gobierno gallego permanecerán «atentos» a los datos que se le vayan facilitando sobre este tema.

Fuente: El Correo Gallego

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