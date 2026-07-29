El transporte de ganado se adapta al calor: rutas vigiladas y viajes vetados por encima de los 35 ºC

España afronta esta semana la cuarta ola de calor ya no del verano, sino del mes. Con el mercurio superando los 40 °C en buena parte del país, ni siquiera los aires acondicionados son suficiente para combatir los sofocos. Pero mientras las personas pueden refugiarse en interiores climatizados, refrescarse con una bebida con hielo o ir a la playa a darse un chapuzón para bajar la temperatura corporal, los animales de granja no tienen esa opción de escape: sufren un estrés térmico que va mucho más allá de la incomodidad, y que puede ser especialmente grave durante el transporte, en vagones sobre el asfalto durante horas.

Este debate no es nuevo: surgió a principios de siglo en el seno de la Unión Europea, y en 2005 se publicó el primer reglamento que contempla el problema térmico durante el transporte de larga duración (más de 8 horas), que exige que los vehículos puedan mantener una temperatura interior de entre 5 °C y los 30 °C. La preocupación aumentó durante la década pasada, especialmente por los desplazamientos hacia países cálidos como Turquía y por las dificultades para garantizar el cumplimiento de las normas durante todo el recorrido; y desde 2019 España lleva a cabo campañas de vigilancia. Pero con un cambio climático avanzando a pasos agigantados, esta normativa se ha quedado corta, y recientemente el Ministerio de Agricultura ha actualizado el plan técnico retirándole su carácter exclusivamente estacional: los controles deberán activarse en cualquier momento del año cuando la previsión indique más de 30 °C durante el viaje.

Nunca con más de 35 °C

Su aplicación corresponde a las autoridades competentes de las comunidades, que en Galicia es la Consellería de Medio Rural, que ha preparado dos modelos de declaración responsable para aplicar estas medidas. Antes del transporte de cualquier especie bovina, ovina, caprina o porcina, el organizador o transportista debe consultar la previsión y declarar que no se superarán los 35 °C en ningún punto del trayecto. En caso de que se prevean temperaturas superiores a los 30 °C, deberá reducir un 15% el número máximo de animales que puede transportar el vehículo, permitiendo que fluya mejor el aire y que se acumule menos el calor.

Lejos de quedarse en una mera declaración de intenciones, una vez finaliza el viaje la persona responsable debe acreditar que ha cumplido estas condiciones en el plazo de un mes, aportando, entre otros, los registros obtenidos mediante el sistema de navegación por satélite y los registros de control de temperatura.

En caso de incumplimiento, se interpondrá una sanción, que puede ocurrir por dos vías: si no se entregan los registros de temperatura en el plazo establecido, o si esos registros muestran que en algún momento del viaje se superaron los 35 °C. Para ello, los Servicios Veterinarios Oficiales de la Xunta comprobarán que el trayecto es realista y verificarán las previsiones de temperatura. Además, cada comunidad autónoma —Galicia incluida— tiene que hacer un resumen anual de estos controles por especie: cuántos viajes se rechazaron por no garantizar la temperatura, cuántos se realizaron, cuántos no devolvieron los registros a tiempo y cuántos expedientes sancionadores se tramitaron.

Hay, eso sí, una excepción para los vehículos que carecen de sistema de registro de temperatura, que podrán hacer estos viajes siempre que no superen las 12 horas. Para ello, deben estar autorizados por el reglamento comunitario y detallar por escrito las medidas previstas para garantizar el bienestar de los animales, que la autoridad competente debe comprobar antes de autorizar el traslado.