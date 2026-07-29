El tiempo divide Galicia en dos: así es el contraste entre las nieblas de la costa y el sol del interior en la previsión de MeteoGalicia

El mapa del tiempo divide Galicia en dos. La previsión de MeteoGalicia muestra la influencia de las altas presiones y el viento marítimo sobre la comunidad, dejándonos una jornada de miércoles con nieblas y nubes en la costa y un interior soleado.

Como señala esta previsión, tendremos cielos muy despejados en el interior y nieblas y nubes bajas en todo el litoral atlántico, con el avance del día irán disipando, quedando en el tercio norte del territorio más nubes por la tarde y nubosidad de tipo alto en el resto.

El calor seguirá dando algo de tregua, principalmente en el litoral y la mitad norte de la comunidad, con temperaturas que sufrirán un ligero a moderado descenso. El viento soplará del oeste-noroeste en general flojo.

Aun con este ligero descenso, las temperaturas también muestran la dicotomía litoral-interior. Mientras que Vigo se moverá entre los 25 °C y los 16 °C, Ourense vuelve a vivir una jornada de calor intenso con una máxima de 37 °C y una mínima que marcará un descenso de 22 grados llegando a los 15 °C.

En el resto de las principales ciudades se repite el patrón: A Coruña con sus frescos 23 °C de máxima y 16 °C de mínima, Pontevedra algo más cálida que la ciudad olívica se moverá entre los 26 y los 19 °C y Ferrol disfrutará de un clima moderado con 24 °C de máxima y 17 °C de mínima. Por otra parte, Santiago de Compostela llegará a los 30 °C, con 17 °C de mínima; y Lugo con otro descenso de 22 grados entre los 33 °C de máxima y los 11 °C de mínima.

Se mantiene el nivel de alerta naranja por temperaturas máximas en la zona de Miño (Ourense), donde podrán alcanzarse temperaturas de hasta 39 °C. También se esperan temperaturas muy elevadas en Lugo centro, sur y montaña, Ourense noroeste, sur y Valdeorras y la zona del Miño en Pontevedra. Aquí, las máximas oscilarán entre los 34 °C y los 36 °C, correspondiéndose con un nivel de alerta amarillo.

El calor da tregua en Vigo hasta el fin de semana

Desde este miércoles hasta el viernes el tiempo en Vigo sufrirá variaciones mínimas. La temperatura subirá hasta los 26 grados el jueves y el viernes, pero el patrón climático del día será el mismo: nieblas a primera y última hora del día y cielos más despejados durante las horas centrales.

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El sábado volveremos a notar algo más de calor y se espera que la niebla no se presente hasta la noche. Las máximas llegarán a los 28 grados con 18 de mínima y a la espera de saber si se mantendrá el Índice de Risco Diario de Incendio (IRDI) en nivel alto.