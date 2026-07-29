Rueda promete la ley de incendios antes de fin de año y plantea "flexibilizar" quemas y "estímulos" al monte productivo

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha garantizado que la nueva ley autonómica para combatir los incendios forestales —comprometida en 2021, aún con Alberto Núñez Feijóo al frente del Ejecutivo gallego— se aprobará antes de fin de año porque está «muy avanzada». Aunque no prevé «ningún cambio revolucionario», sí ha avanzado «más estímulos» para un monte productivo y pasos para «flexibilizar» limpiezas y quemas.

«Ni soluciones mágicas, ni soluciones demagógicas que luego son irrealizables», ha aseverado el mandatario autonómico en una entrevista con Europa Press, en el marco de una nueva ola incendiaria que ha afectado a varias comunidades en España, con especial intensidad a la de Madrid en los últimos días. Preguntado sobre la falta de avances en la nueva normativa contra incendios, Rueda ha aludido a la nueva cúpula de Medio Rural con la que se inició el año. «Preferimos esperar unos meses más y que ellos pudieran también aportar su visión. Pero en el periodo de sesiones que se inicia en septiembre, la ley debería presentarse en el Parlamento», ha aseverado.

A la espera de novedades concretas, Rueda considera que hay que huir de supuestas «soluciones mágicas». «A veces oigo muchas teorías, como decir que hay obligar a gente a que vuelva a vivir donde vivía hace cien años, o que el monte esté absolutamente lleno de ganado, y eso no es posible», ha reflexionado, antes de anticipar que el objetivo de la Xunta es ahondar en las medidas de prevención.

«Daremos más facilidades, ayudas, estímulos para que los terrenos se puedan cultivar», ha esgrimido, al tiempo que ha anticipado la intención de «flexibilizar» quemas y desbroces en periodos en los que el índice de peligrosidad de incendios es bajo. ¿Incluso en espacios protegidos? «Sí, ¿por qué no?», responde. Al respecto, ha afirmado ser «consciente» de que «hay planteamientos ecologistas que dicen que nada se puede tocar», y ha augurado que la Xunta recibirá «críticas de los de siempre». «Pero hemos visto que si a la naturaleza se la deja crecer salvaje tiene consecuencias muy indeseables», ha manifestado.

Incorporación de fincas al Banco de Terras

Sobre si estaría dispuesto a ir un paso más allá y reforzar las vías legales para expropiar o la incorporación forzosa de fincas que no se limpien al Banco de Terras, Rueda ha argumentado, sin descartarlo, que para él sería «la última solución». «Es mejor hacer eso que tener un terreno improductivo. La propiedad privada hay que compatibilizarla con el bien común y a veces tener terrenos improductivos que tienen propietario pero nada se hace traen consecuencias malas para los incendios», ha advertido, antes de matizar que, en todo caso, se priorizarán las «vías de estímulo».

"Muchos vecinos han visto que la diferencia entre tener los terrenos limpios o no tenerlos es que tu casa pueda llegar a arder"

Además, considera que la concienciación ha «mejorado» y ejemplifica con la adhesión solicitada por 300 ayuntamientos al convenio impulsado desde la Xunta para la limpieza en las franjas secundarias. Pero extiende esta percepción a los propietarios. «Me da la impresión, sobre todo en las parroquias más complicadas, y donde hemos incidido más, que la gente se da cuenta de que no hay otra. Muchos vecinos han visto que la diferencia entre tener los terrenos limpios o no tenerlos es que tu casa pueda llegar a arder», ha reflexionado.

Temporada de incendios en Galicia

Precisamente y aunque cauteloso, sobre por qué cree que Galicia por el momento no ha registrado incendios del calado de otras comunidades, tras el duro verano de 2025, ha aludido a la mejora en la concienciación, a los pasos dados en limpieza y prevención, y al refuerzo de los equipos de extinción. Rueda ha incidido en la «estabilidad» de los efectivos del dispositivo antiincendios, integrado por más de 7.000 efectivos de las distintas administraciones, de los que más de 3.000 profesionales dependen de la Xunta. De ellos, el Gobierno autonómico precisa que «dos tercios están contratados todo el año» y el resto «trabaja nueve meses».

Y no obvia el factor climático porque, ha esgrimido, en la comunidad gallega «ha hecho mucho calor, pero ha habido poco tiempo». En cualquier caso, ha advertido que no se puede «bajar la guardia» y ha indicado que hay «muchos conatos» —pequeños fuegos que no van a más porque se extinguen con prontitud—.

Y al respecto de si la Xunta debería proporcionar información pública también de los conatos —notifica tanto a los medios como en redes los incendios a partir de 20 hectáreas calcinadas o los que afectan a espacios protegidos— en aras de favorecer la seguridad ciudadana, ha defendido como una «medida razonable» la actualmente vigente.

La responsabilidad de Adif en las zonas de las vías

«La gente con lo que tiene que quedarse es que el servicio de extinción funciona con eficacia y que se quedan en conatos», ha explicado el presidente gallego, quien más allá de la concienciación ciudadana, también ha puesto el foco en la responsabilidad de Adif para desbrozar alrededor de las zonas de las vías. De hecho, tras quejarse de que Adif y Renfe se «pasen la pelota» y de que «empezasen» a limpiar «en alguna zona» pero «se aburriesen del tema», ha afirmado que la Xunta está dispuesta a sancionar si no se desbroza «de una vez por todas», aunque considera que esa «no puede ser la solución» y vería «tremendo» tener que hacerlo.

"La gente con lo que tiene que quedarse es que el servicio de extinción funciona con eficacia y que se quedan en conatos"

«Lo que se puede obtener con una multa no va a superar nunca el daño que provoca un incendio», ha sentenciado Rueda, quien ha confesado, en todo caso, que tiene «muy pocas esperanzas» en que el ministro de Transportes, Óscar Puente, «sea consciente del problema que causan sus trenes». Con Puente y sus declaraciones sobre las comunidades del PP, ligado a lo que ve un intento de «patrimonializar» la Unidad Militar de Emergencias (UME), se ha mostrado muy crítico. Eso sí, preguntado sobre si comparte con la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso que es un «mamarracho», ha rechazado la línea del «insulto».

«Creo que es un ministro que no está haciendo su trabajo. Debería estar poniendo a disposición todos los medios de un Ministerio que tiene muchos y lo que está es intentando crispar, insultar y que le entremos al trapo. No lo voy a hacer, me parece muy lamentable lo que está haciendo y él sabrá. La gente observa y no es tonta», ha dicho.

Pacto política

Preguntado sobre si considera que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su jefe de filas, Alberto Núñez Feijóo, deberían aparcar sus diferencias e impulsar un pacto que contribuya a combatir los incendios, Rueda se ha mostrado partidario del diálogo y ha destacado que celebró ver cómo inicialmente primaba la colaboración entre administraciones «rivales» en Madrid. «Yo creo que todo eso es bueno, pero al final para que haya un acuerdo, dos tienen que querer. Y hemos visto como el ministro Puente ha roto todo eso. Parece una estrategia de no querer que haya diálogo, sobre todo en los grandes asuntos», ha aseverado.

Con todo, considera que es «importante» hablar y celebraría un pacto, pero «más que por la emergencia climática», anhela un acuerdo «para saber actuar coordinadamente d un tipo de emergencia» y en tareas de limpieza. «Y para no tirarnos los trastos a la cabeza cada vez que hay un incendio», ha zanjado.

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Finalmente, ha validado la decisión de Ayuso de pedir la declaración de la situación operativa 3 de emergencia ante el gran incendio que afecta a Madrid. Aunque no lo hizo en la crisis incendiaria gallega del verano pasado, afirma que «si los técnicos lo aconsejan» y siempre que suponga más medios, algo que, insiste, no estaba garantizado en 2024, no tendría problema en dar el paso.

Fuente: El Correo Gallego