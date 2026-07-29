Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Límite juegos baresTemperatura marPedidos naval viguésEclipse de sol: lugares prohibidosMarián Mouriño, pregonera del CristoFer López
instagramlinkedin

La Justicia ordena inscribir el pazo de Meirás a nombre del Estado

El Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña insta a cumplir la sentencia hecha firme por el Supremo y eliminar las inscripciones «contradictorias» de las fincas, en las que todavía constaban los herederos del dictador Francisco Franco

Vista exterior del Pazo de Meirás, ubicado en Sada

Vista exterior del Pazo de Meirás, ubicado en Sada / CARLOS PARDELLAS / LCO

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

RAC

Sada

El Juzgado de Primera de Instancia número 1 de A Coruña ha ordenado al Registro de la Propiedad de Betanzos a inscribir a nombre del Estado el pazo de Meirás y que cancele «las inscripciones registrales contradictorias» de las fincas.

El fallo emitido este 28 de julio da un paso más para que el inmueble pase definitivamente a manos públicas, después de un histórico litigio que arrancó en 2019 y que enfrentó al Estado, Xunta, Diputación de A Coruña y los ayuntamientos de Sada y A Coruña con los descendientes del dictador Francisco Franco. El Supremo confirmó por unanimidad en marzo de este año que los nietos del dictador debían devolver los bienes al Estado, confirmando así la sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña y dejando a los herederos sin más recursos.

El alto Tribunal rechazó que el pazo de Meirás había sido adquirido por el Estado por usucapión, y recordó que la posesión del inmueble por parte de los Franco no se inicia hasta el principio de la década de los 90 del pasado siglo, por lo que no habría transcurrido el plazo que establece la ley.

La orden manda inscribir las 15 fincas que conforman el conjunto «pazo y Torre de Meirás» del municipio de Sada así como todas las edificaciones que se incluyen en ellas a nombre del Estado. La Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica da Coruña había denunciado a principios de julio que el inmueble todavía constaba a nombre de los Franco y criticaba la «pasividad» del Estado con la ejecución de la sentencia, además de criticar su «inacción» con las visitas al interior del edificio y la puesta en marcha los órganos de participación previstos en el protocolo firmado en 2021 entre las distintas administraciones.

Sin avances en la gestión

Con la inscripción del pazo queda por conocer el futuro modelo de gestión. Tanto la Xunta como el Concello de Sada reclamaron avances y nuevas negociaciones para fijar los usos del edificio. La Consellería de Cultura recordó este martes que ya manifestó al Estado su disposición a gestionar el pazo de Meirás una vez se ejecuten las obras necesarias para «garantizar la seguridad y conservación de este bien».

Noticias relacionadas

Los memorialistas denunciaron este martes el «incumplimiento constante de la Lei de Patrimonio Cultural», que obliga a abrir al público los Bienes de Interés Cultural al menos cuatro días al mes. «Sorprende que agora que o pazo de Meirás é un ben público a todos os efectos, sexa precisamente a etapa na que máis limitacións se dan á visita pública, o que contrasta coa etapa anterior na que os herdeiros do ditador Franco eran propietarios formais deste ben», criticó la Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica da Coruña.

Fuente: La Opinión A Coruña

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Renuncian las dos aseguradoras que cubren las negligencias sanitarias en Galicia: el Sergas tiene que licitar un nuevo contrato un 19% más caro
  2. Las constructoras españolas desembarcan en el AVE portugués con una oferta de 2.000 millones en el tramo a Lisboa
  3. Estas son las escuelas unitarias que la Xunta cierra el próximo curso por falta de alumnos
  4. La Xunta activa la alerta roja por calor en dieciséis municipios del interior de Pontevedra
  5. El Estado cambia los criterios para mover la línea de deslinde en la costa y ampliar el dominio público marítimo terrestre
  6. Los bancos acumulan en Galicia más de 4.000 inmuebles vacíos en plena crisis de la vivienda
  7. El Gobierno declara en Galicia cinco zonas catastróficas, la mayoría por los incendios
  8. Más de un centenar de concellos gallegos carece de plan de protección ante los incendios pese a estar en zonas declaradas de alto riesgo

El tiempo divide Galicia en dos: así es el contraste entre las nieblas de la costa y el sol del interior en la previsión de MeteoGalicia

El tiempo divide Galicia en dos: así es el contraste entre las nieblas de la costa y el sol del interior en la previsión de MeteoGalicia

La Justicia ordena inscribir el pazo de Meirás a nombre del Estado

La Justicia ordena inscribir el pazo de Meirás a nombre del Estado

Once comunidades, entre ellas Galicia, «bloquean» el reparto de 150 millones del programa científico María Goyri al no asistir a una reunión con el Gobierno

Once comunidades, entre ellas Galicia, «bloquean» el reparto de 150 millones del programa científico María Goyri al no asistir a una reunión con el Gobierno

La Xunta exige a la UDC «transparencia» y explicaciones ante el remanente negativo de sus cuentas

La Xunta exige a la UDC «transparencia» y explicaciones ante el remanente negativo de sus cuentas

Galicia recibirá 11.770 millones del Estado en 2027, la mayor cifra de su historia

Galicia recibirá 11.770 millones del Estado en 2027, la mayor cifra de su historia

Las inspecciones en materia de juego se extienden a bares y cafeterías: podrán pedir el DNI a los clientes

Las inspecciones en materia de juego se extienden a bares y cafeterías: podrán pedir el DNI a los clientes

El transporte de ganado se adapta al calor: rutas vigiladas y viajes vetados por encima de los 35 ºC

El transporte de ganado se adapta al calor: rutas vigiladas y viajes vetados por encima de los 35 ºC

El Gobierno declara en Galicia cinco zonas catastróficas, la mayoría por los incendios

El Gobierno declara en Galicia cinco zonas catastróficas, la mayoría por los incendios
Tracking Pixel Contents