Las inspecciones en materia de juego se extienden a bares y cafeterías: podrán pedir el DNI a los clientes

La Xunta será más estricta en el control del juego. El plan de inspección incluirá no solo casinos, bingos y salones de juego, sino que se vigilará también a bares y cafeterías. Los inspectores podrán pedir el DNI a cualquier persona que se encuentre en el establecimiento a efectos de comprobar que no es menor de edad o está inscrita en el registro de personas excluidas de acceso al juego en Galicia.

Así lo refleja el nuevo Reglamento del juego que prepara la Xunta. Si hasta ahora las inspecciones se centraban en casinos, bingos o salones de juego, ahora alcanzan también a establecimientos de hostelería y restauración. Se vigilará que estos locales cuenten con autorización para la instalación de máquinas y que los menores no tengan acceso a ellas. De hecho, las terminales de apuestas deberán contar con un mecanismo de control que impida que sean utilizadas por gallegos de menos de 18 años.

Las visitas de los inspectores podrán realizarse sin previo aviso y podrán examinar las máquinas, el material y toda la documentación administrativa.También revisarán que no abren nuevos establecimientos de juego a menos de 300 metros de colegios, centros de rehabilitación de ludopatías u otros locales de juego. Aunque esta medida ya aparecía contemplada en la Lei do Xogo aprobada en 2023, el reglamento detalla cómo se miden las distancias. Para ello se tendrá en cuenta el radio: «se entenderá que cumplen las distancias mínimas aquellos establecimientos en cuyo radio no se encuentre el acceso principal» a colegios o centros de rehabilitación. Y se medirá a partir del punto central de las puertas de acceso del establecimiento que se pretenda instalar.

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La nueva normativa desarrolla además qué tipo de publicidad se permite relacionada con el juego. Quedan vetados los mensajes de incitación a la práctica del juego. Tampoco podrá promocionarse esta actividad en centros y dependencias de la administración pública ni en espectáculos dirigidos a menores de edad. No se permite entregar regalos promocionales ni dar anticipos de dinero a las personas usuarias.

Además, se prohíben los patrocinios en instalaciones deportivas o centros de entretenimiento y tampoco se podrá usar el nombre de una empresa dedicada a esta actividad en equipamientos como camisetas de deporte.