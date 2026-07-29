Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Límite juegos baresTemperatura marPedidos naval viguésEclipse de sol: lugares prohibidosMarián Mouriño, pregonera del CristoFer López
instagramlinkedin

En Directo

Última hora

Incendios en Galicia, en directo | Evolución de los incendios forestales, olas de calor y fenómenos metereológicos en Galicia

Sigue minuto a minuto la información sobre los incendios y las temperaturas en Galicia este verano

Localidades como Vigo han superado el récord de temperatura máxima para un mes de julio

Un incendio declarado en Barra sorprendió a vecinos y turistas este lunes, requiriendo la presencia de medios aéreos y terrestres.

Un incendio declarado en Barra sorprendió a vecinos y turistas este lunes, requiriendo la presencia de medios aéreos y terrestres. / Gonzalo Núñez

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

R. V.

Vigo

Galicia afronta una temporada marcada ya por dos frentes de riesgo: los incendios forestales y las altas temperaturas. Los fuegos de Padrón, Boborás y Xermade han sido hasta ahora los más importantes de lo que va de campaña, con más de 350, 230 y 50 hectáreas calcinadas, respectivamente, aunque todos quedaron controlados sin daños personales.

A ese inicio de temporada en los montes se suma ahora un episodio de calor extremo, con registros históricos en el sur de la comunidad. Vigo alcanzó el pasado viernes 3 de julio los 39,12 grados en la estación de la avenida de Madrid, récord absoluto de máxima en el citado mes desde 2010.

Noticias relacionadas

Sigue aquí el minuto a minuto de los incendios y las altas temperaturas.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Las constructoras españolas desembarcan en el AVE portugués con una oferta de 2.000 millones en el tramo a Lisboa
  2. Estas son las escuelas unitarias que la Xunta cierra el próximo curso por falta de alumnos
  3. La Xunta activa la alerta roja por calor en dieciséis municipios del interior de Pontevedra
  4. El Estado cambia los criterios para mover la línea de deslinde en la costa y ampliar el dominio público marítimo terrestre
  5. Los bancos acumulan en Galicia más de 4.000 inmuebles vacíos en plena crisis de la vivienda
  6. La normativa de alimentación saludable en los colegios lleva al cierre a una de cada cuatro cafeterías escolares
  7. El impuesto que grava a las grandes fortunas bate récords de recaudación: Galicia tiene más ricos y acumulan más patrimonio
  8. Más de un centenar de concellos gallegos carece de plan de protección ante los incendios pese a estar en zonas declaradas de alto riesgo

DIRECTO | Evolución de los incendios y olas de calor en Galicia

DIRECTO | Evolución de los incendios y olas de calor en Galicia

La Xunta fija topes al juego en los bares: no se podrán instalar más de 8.500 tragaperras y 3.400 máquinas de apuestas

La Xunta fija topes al juego en los bares: no se podrán instalar más de 8.500 tragaperras y 3.400 máquinas de apuestas

El transporte de ganado se adapta al calor: rutas vigiladas y viajes vetados por encima de los 35 ºC

El transporte de ganado se adapta al calor: rutas vigiladas y viajes vetados por encima de los 35 ºC

El PPdeG urge agilizar el trabajo sobre el Pacto pola Lingua y el PSdeG lo emplaza a septiembre

El PPdeG urge agilizar el trabajo sobre el Pacto pola Lingua y el PSdeG lo emplaza a septiembre

El Museo Gaiás acoge el regreso definitivo de "Santa", la icónica escultura de Francisco Asorey

El Museo Gaiás acoge el regreso definitivo de "Santa", la icónica escultura de Francisco Asorey

Lugo se queda sin la sede de la Agencia Estatal de Salud Pública, que se adjudica Zaragoza

Lugo se queda sin la sede de la Agencia Estatal de Salud Pública, que se adjudica Zaragoza

José Tomé anuncia que se presentará a las próximas elecciones municipales, aunque desconoce con qué siglas

José Tomé anuncia que se presentará a las próximas elecciones municipales, aunque desconoce con qué siglas

La Xunta prorroga un año el plan de financiación de los campus por sus «buenos resultados» y ante los cambios en dos rectorados

La Xunta prorroga un año el plan de financiación de los campus por sus «buenos resultados» y ante los cambios en dos rectorados
Tracking Pixel Contents