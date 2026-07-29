Incendios en Galicia, en directo | Evolución de los incendios forestales, olas de calor y fenómenos metereológicos en Galicia

Galicia afronta una temporada marcada ya por dos frentes de riesgo: los incendios forestales y las altas temperaturas. Los fuegos de Padrón, Boborás y Xermade han sido hasta ahora los más importantes de lo que va de campaña, con más de 350, 230 y 50 hectáreas calcinadas, respectivamente, aunque todos quedaron controlados sin daños personales.

A ese inicio de temporada en los montes se suma ahora un episodio de calor extremo, con registros históricos en el sur de la comunidad. Vigo alcanzó el pasado viernes 3 de julio los 39,12 grados en la estación de la avenida de Madrid, récord absoluto de máxima en el citado mes desde 2010.

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Sigue aquí el minuto a minuto de los incendios y las altas temperaturas.

Carlos Ponce Un operario realiza trabajos de desbroce en los montes de Vigo. / FdV Los comuneros de Vigo llaman a empresas y viviendas a que se blinden ante posibles incendios forestales Las imágenes de los grandes incendios registrados este verano en distintos puntos de España han llevado a la Mancomunidad de Montes de Vigo a poner el foco en la protección de las viviendas, empresas y otras instalaciones ubicadas en las inmediaciones del monte. La entidad advierte de que el incendio de octubre de 2017 demostró que el fuego puede alcanzar en pocas horas zonas habitadas y áreas de actividad económica, por lo que considera imprescindible reforzar la preparación de los inmuebles además de las labores de prevención forestal. Lee la noticia íntegra, aquí.

Lucía Romero Vecinos y un efectivo después de la extinción del incendio. Vecinos de Meis frenan un incendio que se acercaba a las casas Con herramientas y maquinaría agrícola atajaron las llamas antes de la llegada de los profesionales, agradeciendo su arrojo. La noticia completa, aquí.

Adela Ferradás Columna de humo junto a la vía ferroviaria, en Xurenzás, Boborás, este lunes. / FDV Incendios en Ourense Un incendio junto a la vía del tren en Boborás interrumpió la circulación ferroviaria entre O Carballiño y O Irixo durante dos horas Boborás ha registrado ya varios incendios forestales en lo que va de verano. El más reciente tuvo lugar este lunes en Xurenzás. Se detectó a las 15.26 horas y quedó estabilizado a las 16.42, tras afectar a unos 1.800 metros cuadrados de superficie. La circulación ferroviaria entre O Carballiño y O Irixo quedó interrumpida unas dos horas, entre las 17 y 19 aproximadamente, por este fuego «ajeno y próximo a la infraestructura», según publicó Adif en la red social X. Este incidente afectó a los trenes de ancho convencional que circulaban entre Ourense y Santiago de Compostela, y se estableció un plan de transporte alternativo por carretera para garantizar la movilidad. Según la Consellería do Medio Rural participaron en el operativo de extinción un agente forestal, tres brigadas, dos motobombas, un helicóptero y dos aviones. La alcaldesa de Boborás, Patricia Torres, cree que «todo apunta» a que el origen se debe al «paso do tren e o deficiente estado de mantemento da infraestrutura ferroviaria». La regidora subraya que desde la administración local «esiximos ao Ministerio de Transportes e a ADIF que manteñan limpas e en condicións as marxes da vía. A realidade é ben distinta: abandono, falta de mantemento e un risco permanente para a nosa veciñanza», lamenta Torres. Puedes leer la información completa en este enlace.

Juan Calvo Un incendio declarado en Barra sorprendió a vecinos y turistas este lunes, requiriendo la presencia de medios aéreos y terrestres. / Gonzalo Núñez Incendios en O Morrazo Medios aéreos se movilizan para sofocar un incendio en Barra Pasaban minutos de las 13.30 horas, cuando desde el otro lado de la ría de Vigo había alarma de fuego en Barra, en Cangas. Era más visible desde ahí que desde Cangas, que se movilizó rápido como consecuencia de las llamadas que recibía. Hasta la zona se desplazó el equipo de Emergencias de Cangas, al que abría paso la Policía Local, pero ya Medio Rural había desplazado hasta la zona tres agentes, tres brigadas, una motobomba, un helicóptero y dos aviones. El incendio se concentraba en las inmediaciones de la última casa de la aldea de Viñó, aunque no se encontraba en peligro, además no está habitada porque en estos momentos se trabaja en su reforma. Sí que comentaron los vecinos que tuvieron que cerrar las puertas y ventanas de sus casas por el humo que llegaba, que achacaban más a las tareas de lucha para sofocar el fuego que al incendio en sí. La alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido, a las 15.00 horas recibió un primer informe de la Policía Local con motivo del cambio de guardia en el que se señalaba que el incendio, aunque aparatoso, no era preocupante y que, además, estaba siendo atacando con rotundidad. Puedes leer la información completa en este enlace.

X. A. Taboada Un grupo de personas juega a las cartas mientras avanza el incendio forestal en Carballeda de Avia, Galicia, noroeste de España, el 16 de agosto de 2025. / Brais Lorenzo Más de un centenar de concellos gallegos carece de plan de protección ante los incendios pese a estar en zonas declaradas de alto riesgo El fuego es siempre una amenaza y cada vez, por el cambio climático, se refuerza. Las llamas acechan a los bienes y a la población, como sucedió el pasado año en Galicia y como ahora está pasando en Madrid y Ávila. Si embargo, al menos 111 concellos gallegos situados en zonas de alto riesgo de incendio forestal arrancaron el verano sin disponer de un plan de actuación municipal que ordene la respuesta ante una emergencia. Se trata de territorios incluidos en las denominadas ZAR, áreas identificadas así en el Plan de prevención y defensa contra los incendios forestales de Galicia (Pladiga) de 2026 por la frecuencia o virulencia de los fuegos y por la importancia de los bienes, espacios naturales o poblaciones amenazados. La noticia completa, aquí.

X. A. Taboada Un grupo de personas juega a las cartas mientras avanza el incendio forestal en Carballeda de Avia, Galicia, noroeste de España, el 16 de agosto de 2025. / Brais Lorenzo Más de un centenar de concellos gallegos carece de plan de protección ante los incendios pese a estar en zonas declaradas de alto riesgo El fuego es siempre una amenaza y cada vez, por el cambio climático, se refuerza. Las llamas acechan a los bienes y a la población, como sucedió el pasado año en Galicia y como ahora está pasando en Madrid y Ávila. Si embargo, al menos 111 concellos gallegos situados en zonas de alto riesgo de incendio forestal arrancaron el verano sin disponer de un plan de actuación municipal que ordene la respuesta ante una emergencia. Se trata de territorios incluidos en las denominadas ZAR, áreas identificadas así en el Plan de prevención y defensa contra los incendios forestales de Galicia (Pladiga) de 2026 por la frecuencia o virulencia de los fuegos y por la importancia de los bienes, espacios naturales o poblaciones amenazados. La carencia de estos instrumentos de protección se reparte de forma desigual entre las cuatro provincias. Ourense concentra el mayor número de incumplimientos, con 45 municipios, seguida de A Coruña, con 31; Pontevedra, con 23, y Lugo, con 12. En conjunto, más de un centenar de gobiernos locales afrontan la campaña de mayor peligro, iniciada el 1 de julio, sin haber completado una planificación que no es voluntaria, sino que deriva de la normativa de protección civil y de los planes autonómicos frente al riesgo forestal. Puedes leer la información completa en este enlace.

X. A. Taboada Superficie quemada por los incendios en Vilardevós. Ola incendiaria en Galicia. Fuegos agosto. incendio forestal / P. Armestre/Greenpeace Prevención Lo que debe contener un plan municipal de actuación ante incendios forestales Un plan municipal de actuación ante incendios forestales debe ser, ante todo, una herramienta práctica para organizar la respuesta del ayuntamiento cuando un fuego amenaza a la población, las viviendas, las infraestructuras o los servicios básicos. No se trata únicamente de describir el territorio, sino de dejar establecido quién toma las decisiones, cómo se movilizan los recursos y qué medidas deben aplicarse en cada momento. El documento debe comenzar definiendo su objetivo, su ámbito territorial y las funciones que asumirá el municipio. También ha de recoger el marco legal aplicable y explicar cómo se integrará en los planes autonómicos de emergencias, especialmente en el Plan Especial de Protección Civil ante Incendios Forestales de Galicia, el PEIFOGA. Uno de los capítulos fundamentales es el análisis del municipio. Debe incluir datos sobre superficie, población, parroquias, altitud, red hidrográfica y características forestales. Especial importancia tiene la identificación de las zonas de interfaz urbano-forestal, es decir, aquellos lugares donde viviendas, urbanizaciones, industrias o equipamientos se encuentran próximos al monte. El plan debe señalar además los elementos más vulnerables: residencias de mayores, centros educativos, áreas recreativas, campamentos, gasolineras, depósitos de combustible, instalaciones eléctricas, patrimonio cultural o núcleos con dificultades de evacuación. Puedes leer la información completa en este enlace.

R. S. C. Ourense calor altas temperaturas bañistas a orillas del rio Miño / Iñaki Osorio / FDV Aviso La Xunta activa la alerta roja por calor en dieciséis municipios del interior de Pontevedra La Xunta activará este domingo, 26 de julio, la alerta roja por un episodio de calor en el interior de la provincia de Pontevedra, mientras que el noroeste de A Coruña quedará en nivel amarillo. Las temperaturas comenzarán a subir durante la jornada y alcanzarán valores especialmente elevados entre el lunes y el miércoles, según las previsiones de MeteoGalicia y MeteoSalud. La entrada de una masa de aire cálido procedente del norte de África, favorecida por la presencia de altas presiones al norte de la península, será la responsable del incremento térmico. El aviso de nivel 3, el más elevado, afectará a Agolada, Campo Lameiro, A Caniza, Cerdedo-Cotobade, Covelo, Cuntis, Dozón, A Estrada, Forcarei, Fornelos de Montes, Lalín, A Lama, Moraña, Rodeiro, Silleda y Vila de Cruces. Puedes leer la información completa en este enlace.

Javier Fraiz El momento de la detención. / G. C. Mantienen en la cárcel al ourensano acusado de un incendio de 578 hectáreas en Vilardevós: deniegan su puesta en libertad para «neutralizar» los riesgos de fuga y reincidencia Seis años de prisión y el pago del coste del operativo de extinción, que ascendió a 833.786,71 euros. Es la petición de la Fiscalía contra el acusado de prender fuego de forma deliberada, el 1 de agosto de 2025, ocasionando un incendio forestal de 578 hectáreas en Vilardevós. Se desató una situación de emergencia que obligó a confinar dos poblaciones y causó la intoxicación leve de un bombero forestal. El encausado está en prisión provisional desde su detención en agosto de 2025. La Audiencia Provincial vuelve a denegar la excarcelación. La noticia completa, aquí.