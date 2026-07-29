Galicia recibirá 11.770 millones del Estado en 2027, la mayor cifra de su historia

Galicia recibirá 11.770 millones de euros en entregas a cuenta del sistema de financiación autonómica en 2027. Se trata de la cifra más elevada registrada hasta ahora y un 7,9% superior a la prevista para 2026. Así se lo trasladó este miércoles el Ministerio de Hacienda a las comunidades autónomas.

A esa cantidad se añadirá la liquidación correspondiente a 2025, que Hacienda calcula en unos 682 millones. En conjunto, la Xunta dispondrá de 12.452 millones procedentes del sistema de financiación, un 7,2% más que en el ejercicio anterior.

Las entregas a cuenta son los anticipos que el Estado transfiere durante el año a las comunidades en función de la recaudación prevista por impuestos como el IRPF, el IVA o los tributos especiales. Posteriormente, cuando se conocen los ingresos reales, Hacienda realiza una liquidación para corregir la diferencia entre las previsiones y lo efectivamente recaudado.

El incremento permitirá a la Xunta contar con más recursos para financiar competencias esenciales como la sanidad, la educación o los servicios sociales. No obstante, las cantidades comunicadas por el Gobierno central no están vinculadas a gastos concretos, por lo que corresponde al Ejecutivo gallego decidir su distribución en los presupuestos autonómicos.

Por debajo del incremento medio autonómico

El aumento del 7,9% previsto para Galicia se sitúa ligeramente por debajo del crecimiento medio del conjunto de las comunidades. Las entregas a cuenta ascenderán en toda España a 170.529 millones de euros, un 8,1% más que en 2026.

Al incorporar las liquidaciones pendientes, los recursos totales destinados a las autonomías alcanzarán los 185.593 millones, lo que supone un incremento interanual del 9,1%.

El Ministerio de Hacienda sostiene que estas cifras reflejan la evolución favorable de la recaudación y reclama a los gobiernos autonómicos que empleen los mayores ingresos en reforzar los servicios públicos. El ministro de Hacienda, Arcadi España, defendió que las transferencias garantizan la «sostenibilidad financiera» de las comunidades y contribuyen al mantenimiento del Estado del bienestar.

El nuevo modelo

Hacienda señala, además, que Galicia podría recibir 587 millones adicionales en 2027 en caso de que entrase en vigor la reforma del sistema de financiación autonómica planteada por el Gobierno.

Esta cantidad no está incluida, por tanto, en los 11.770 millones de entregas a cuenta ya comunicados. Su llegada dependerá de la aprobación parlamentaria del nuevo modelo, todavía pendiente de negociación con las comunidades y con los grupos políticos.

La Xunta reclamó reiteradamente que la reforma tenga en cuenta factores como el envejecimiento, la dispersión de la población y el coste de prestar servicios en un territorio con numerosos núcleos rurales. El sistema actualmente vigente data de 2009 y su renovación acumula años de retraso.

El Gobierno central también mantiene en tramitación la propuesta para asumir parte de la deuda autonómica. Según los cálculos de Hacienda, la medida supondría una condonación de 4.010 millones de euros para Galicia. Este alivio tampoco forma parte de los recursos anunciados para 2027 y dependerá de la aprobación definitiva de la iniciativa.

De este modo, las cifras comunicadas este miércoles garantizan a Galicia un nuevo máximo de financiación para el próximo ejercicio, aunque el volumen final de recursos podría crecer si salen adelante tanto el nuevo modelo como la reducción de la deuda autonómica.