Cuarenta y cinco titulaciones tienen aún plazas libres en las universidades gallegas tras cerrar otras cuatro en el quinto llamamiento

El quinto llamamiento para acceder a las universidades públicas gallegas deja cuatro nuevas titulaciones cerradas al completar todas sus plazas. La Universidade de Vigo concentra dos de estos cierres, mientras que las universidades de A Coruña y Santiago suman uno cada una. De esta manera, un total de 149 estudios han completado ya su cupo, mientras que 45 todavía mantienen aún vacantes.

Las carreras que han agotado sus plazas en esta nueva lista son Ciencias Empresariales, en el campus coruñés de la Universidade da Coruña; Historia del Arte, en Santiago; Ciencia y Tecnología de los Alimentos, en Ourense; e Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación, en Vigo.

La titulación que cierra con la nota más elevada es Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación, cuya última persona convocada tiene un 9,720. Le sigue Ciencias Empresariales, con un 7,634; mientras que Ciencia y Tecnología de los Alimentos completa sus plazas con un 5,773 e Historia del Arte, con un 5,605.

La Universidade de Vigo es, por tanto, la que registra más novedades en este quinto llamamiento. Ciencia y Tecnología de los Alimentos agota sus vacantes en el campus de Ourense, mientras que Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación lo hace en el de Vigo. En Pontevedra no se produce ningún nuevo cierre.

En la Universidade da Coruña, la única carrera que completa sus plazas en esta ronda es Ciencias Empresariales. Tampoco se incorpora ninguna nueva titulación a la lista de cerradas en el campus de Ferrol.

Por parte de la Universidade de Santiago, Historia del Arte es la única enseñanza que deja de admitir alumnado en este quinto plazo. El cierre se produce en el campus de Santiago, mientras que ninguna de las titulaciones impartidas en Lugo agota sus plazas en esta convocatoria.

Matrícula durante el 30 y el 31 de julio

Los estudiantes pueden consultar desde este miércoles, 29 de julio, su situación en las listas de admisión y espera a través de la plataforma NERTA y de la página de la Comisión Interuniversitaria de Galicia. El plazo para formalizar la matrícula permanecerá abierto desde las 00.01 horas del jueves 30 hasta las 23.59 horas del viernes 31 de julio.

Únicamente podrán matricularse quienes tengan una calificación igual o superior a la nota de la última persona convocada en cada titulación. La matrícula deberá formalizarse directamente a través de la plataforma habilitada por la universidad correspondiente.

Este es el quinto llamamiento para el alumnado de las PAU, titulados de Formación Profesional, mayores de 25 y 45 años, estudiantes extranjeros de países no pertenecientes a la Unión Europea, deportistas y personas con discapacidad que realizaron la preinscripción en junio. En cambio, supone el segundo plazo para quienes se preinscribieron en julio y para los titulados universitarios.