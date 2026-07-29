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Competencia pide a Adif bajar en 2026 y 2027 las tarifas para los trenes de ancho variable que operan con Galicia

Adif deberá bajar los cánones en el corredor Madrid-Barcelona mientras persistan las restricciones de velocidad por vibraciones

Vías ferroviarias en el entorno de la estacion Ourense.

Vías ferroviarias en el entorno de la estacion Ourense. / Iñaki Osorio

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R. S. C.

Santiago

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) solicita a Adif reducir en 2026 y 2027 las tarifas de los servicios de ancho variable (principalmente los que van a Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Huelva, Cádiz y Almería), al superar los costes directamente imputables. Al tener estos territorios dos tipos de vías, de ancho internacional e ibérico, solo las pueden usar un tipo de tren específico si pretenden hacer el recorrido completo.

El Administrador de la Infraestructura Ferroviaria ha propuesto un ligero incremento de 1,2 euros por tren y kilómetro en los corredores Madrid-Barcelona y Madrid-Galicia.

Por su parte, Competencia le pide que baje los cánones que cobra a los operadores (Renfe, Iryo y Ouigo) mientras duren las limitaciones de velocidad. Solicita este ajuste en la línea Madrid-Barcelona, donde hay límites de velocidad consensuados entre Adif y los operadores desde el pasado 5 de febrero, a raíz de la incertidumbre generada por las vibraciones desde el accidente de enero en Adamuz (Córdoba).

Estas restricciones aumentan en unos 25 minutos el tiempo de viaje respecto al inicialmente programado, lo que, según el informe de la CNMC sobre la competitividad del transporte ferroviario de viajeros, reduce la demanda y afecta a la capacidad de pago del mercado.

El regulador ha recomendado esta medida coincidiendo con la publicación de su informe sobre el reglamento de cánones ferroviarios propuesto por Adif para los ejercicios 2026, 2027 y 2028.

A rasgos generales, las tarifas que cobra Adif a los operadores por el uso de las vías y las estaciones seguirán congeladas durante 2026 y 2027, mientras que en 2028 habrá un ligero incremento de 1,2 euros por tren y kilómetro en los corredores Madrid-Barcelona y Madrid-Galicia y de 0,3 euros/tren-km en el corredor Madrid-Levante, aplicables también a los servicios internacionales y transversales que utilizan parcialmente dichos corredores.

El informe valora buena parte de la propuesta, pero solicita varias modificaciones. En primer lugar, la CNMC solicita reducir en 2026 y 2027 las tarifas de los servicios de ancho variable (principalmente los que van a Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Huelva, Cádiz y Almería), al superar los costes directamente imputables.

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En segundo lugar, exige rebajar el recargo del corredor Madrid-Málaga, que no supera el test del operador eficiente medio previsto en la comunicación de la CNMC sobre cánones ferroviarios, aunque el recargo del corredor Madrid-Sevilla sí supera este análisis.

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