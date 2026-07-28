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José Tomé anuncia que se presentará a las próximas elecciones municipales, aunque desconoce con qué siglas

Abandonó la Presidencia de la Diputación de Lugo al estar siendo investigado por un presunto caso de acoso sexual

El ex presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, durante la celebración de un pleno.

El ex presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, durante la celebración de un pleno. / Europa Press

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R. S. C.

Santiago

El alcalde de Monforte de Lemos, el exsocialista José Tomé, ha anunciado este martes su intención de concurrir a las próximas elecciones municipales de 2027, aunque asegura que todavía no sabe bajo qué siglas lo hará.

Tomé, que se encuentra investigado por un presunto caso de acoso sexual en un procedimiento judicial que motivó su salida de la Presidencia de la Diputación de Lugo el pasado mes de diciembre, ha afirmado que su decisión responde al respaldo que, según sostiene, recibe de la ciudadanía.

El ex socialista, que se apartó del partido mientras continúa el proceso judicial, ha declarado durante el pleno de la Diputación esta intención, mientras se debatía el proyecto del malecón en la ciudad, que el PP ha vetado junto con el BNG en la misma sesión. «Me voy a presentar a las próximas elecciones municipales, no sé con qué siglas», ha declarado el regidor, quien ha defendido la gestión realizada durante sus mandatos al frente del Ayuntamiento.

Tomé ha asegurado que Monforte cuenta con «un gobierno serio, un gobierno riguroso y un gobierno que cumple», y ha añadido que «eso lo saben bien los monfortinos». En ese sentido, ha afirmado que los vecinos «el 23 de mayo saben bien lo que van a votar porque quieren seguir progresando».

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El alcalde también ha reivindicado la legitimidad de su gobierno municipal y ha recordado los resultados obtenidos por el PSOE en las últimas elecciones locales. «El 55 o el 56 % de los votos es socialista», ha señalado, para sostener que «la inmensa mayoría de los 20.000 vecinos de Monforte respaldan el proyecto con el que nos presentamos porque estamos ejecutando lo que prometimos». Convencido de que mantiene el apoyo mayoritario de la ciudadanía, Tomé aseguró que «la Alcaldía va a seguir siendo la misma porque así lo quieren los vecinos de Monforte».

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