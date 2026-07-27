La Xunta actualizará la normativa universitaria para poder reducir el número mínimo de alumnos en las titulaciones

El Ejecutivo gallego anunció este lunes el inicio de la tramitación de una nueva normativa en materia de titulaciones universitarias con el principal propósito de "reducir el número de alumnos que debe tener una titulación, teniendo en cuenta la evolución demográfica" de la comunidad, tanto presente como futura. El nuevo texto, según explicó el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, tendrá en cuenta si se trata de estudios de grados o másters, así como en qué campus se oferta.

“El objetivo es poder diseñar un catálogo de titulaciones innovadoras, de calidad y alineados con las necesidades socioeconómicas de hoy en día”, remarcó en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal de su equipo. El futuro decreto incidirá también en la captación de alumnado de fuera, tanto de otras comunidades como de otros países, y regulará el mapa de titulaciones como un instrumento de planificación, coordinación y ordenación de la oferta docente del Sistema Universitario gallego "a medio plazo".

El decreto vigente data del año 2011, por lo que el Ejecutivo ve necesario "que se adapte una evolución de todos estos años". En él se establecen un número mínimo de 50 alumnos en los campus centrales y 45 en los nos centrales para los grados universitarios, así como 20 estudiantes para los másters.

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De este modo, Rueda aclaró que la finalidad es "completar la totalidad de las titulaciones significativas que se puedan cursar en Galicia, sobre todo en lo que se refiere al ámbito científico y profesional". En el curso que acaba de terminar se ofertaron en las universidades públicas de la comunidad 141 grados, 218 másters y 136 doctorados. "Queremos poner el énfasis en las titulaciones que la situación actual hace prever que tendrán mucho futuro porque contarán con una gran demanda y empleabilidad", aclaró.

Fuente: El Correo Gallego