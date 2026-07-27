El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia anula el intento del Concello de Valga de cobrar el IBI a Audasa por la AP-9

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha anulado la liquidación del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) que el Concello de Valga giró a Audasa por la autopista AP-9 correspondiente al periodo comprendido entre el 19 de agosto y el 31 de diciembre de 2023. La Sala de lo Contencioso-Administrativo estima el recurso presentado por la concesionaria y concluye que el Ayuntamiento no era competente para practicar ese cobro, puesto que tenía delegadas las facultades de gestión y recaudación del tributo en la Diputación de Pontevedra.

La sentencia, fechada el pasado 19 de junio, revoca una resolución anterior del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Pontevedra, que sí había avalado la actuación municipal y desestimado el recurso de Audasa. El litigio se inició después de que el alcalde de Valga aprobase, en mayo de 2024, una liquidación del IBI de características especiales por los últimos meses de 2023.

El origen de la controversia está en la finalización, el 18 de agosto de 2023, de la bonificación del 95% de la que disfrutaba la concesionaria desde el otorgamiento de la concesión estatal en 1973. El Concello entendió que, una vez extinguida esa ventaja fiscal, debía exigir a la empresa la parte del impuesto correspondiente desde el 19 de agosto hasta final de año.

Audasa recurrió la liquidación alegando, entre otros motivos, que los beneficios fiscales del IBI no podían modificarse o prorratearse dentro de un mismo ejercicio, ya que el impuesto se determina conforme a la situación existente el 1 de enero. También sostuvo que el órgano municipal carecía de atribuciones para emitir el recibo porque Valga había delegado la gestión tributaria en el Organismo de Recaudación Local de la Diputación, el ORAL.

Es este segundo argumento el que resulta determinante para el TSXG. La Sala señala que, mientras el convenio de delegación se mantenga vigente, el Concello conserva la titularidad del impuesto, pero no puede ejercer las facultades de gestión y liquidación que ha cedido a la institución provincial. Para recuperarlas tendría que revocar previamente esa delegación, circunstancia que no consta que se hubiese producido.

El Tribunal advierte, además, de la existencia de actuaciones de la Diputación sobre el mismo inmueble, el mismo tributo y el mismo ejercicio. Esa situación, según recoge la resolución, revelaría una duplicidad de liquidaciones. Los magistrados consideran por ello que el acto municipal incurre en una causa de «nulidad radical» por haber sido dictado por un órgano incompetente.

La sentencia estima íntegramente la apelación de Audasa, revoca el fallo de primera instancia y anula la liquidación aprobada por el Concello de Valga. No impone las costas judiciales a ninguna de las partes. La resolución todavía puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo o ante la sala correspondiente del propio TSXG, siempre que se acredite la existencia de interés casacional.