La patronal gallega reclama conocer las causas por las que España renuncia a la implantación del ancho ferroviario internacional

La Comisión de Infraestructuras de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) ha reclamado conocer el contenido del plan director del Corredor Atlántico y garantías para que Galicia no quede al margen de la red. En una nota de prensa, la organización empresarial ha informado de que este lunes se produjo una reunión extraordinaria en la que se analizaron las informaciones conocidas en los últimos días sobre una posible renuncia del Gobierno de España a la implantación del ancho ferroviario europeo. El Ejecutivo central apuesta por continuar como está la actual red ferroviaria, funcionando con dos anchos de vía, pues abandonar el ancho ibérico para pasarse al internacional requeriría una inversión de más de 20.000 millones de euros y obras durante treinta años.

Al respecto, y tras analizar la información que ha trascendido sobre el informe remitido por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a la Comisión Europea, la CEG ha considerado que «resulta prematuro extraer conclusiones definitivas», mientras no se haga público el contenido íntegro del informe ni se conozcan las implicaciones concretas que esta decisión tendrá para Galicia.

En este sentido, la CEG ha recordado que el Reglamento europeo de la Red Transeuropea de Transporte (TEN-T) obliga a los Estados miembros a evaluar qué líneas ferroviarias migrarán al ancho estándar y, posteriormente, a elaborar un Plan de Migración con su correspondiente calendario de actuaciones.

Sin embargo, ha apuntado que «ni ese informe ni esa planificación han sido trasladados a los agentes económicos y sociales», pese a tratarse de decisiones «estratégicas» que condicionarán el futuro de la competitividad empresarial.

Asimismo, la Comisión de Infraestructuras considera que el verdadero debate no debe centrarse únicamente en la conveniencia o no de transformar toda la red ferroviaria española, sino en conocer cuál será la planificación para Galicia, qué actuaciones están previstas en el Corredor Atlántico y cómo se garantizará la interoperabilidad ferroviaria.

La CEG ha manifestado su «preocupación» por las posibles consecuencias que una falta de planificación podrían tener para Galicia. Por ello, ha afirmado que en este momento «corren el riesgo de perpetuar no solo el aislamiento hacia el exterior, sino de crear verdaderas fronteras al transporte nacional por ferrocarril».

También, siguen echando en falta «claridad y certidumbre» sobre como circularán las mercancías desde el norte y sur de Galicia. «Nosotros venimos demandando, reiteradamente, y desde hace muchos años, la necesidad de que las mercancías salgan por el norte, desde Ferrol, Coruña y Lugo hacia Monforte, para lo cual es imprescindible la electrificación y desde el sur, desde Vigo y Pontevedra vía Ourense hacia Monforte», han expresado.

Además, la CEG ha indicado que las decisiones sobre el ancho de vía «no pueden adoptarse de manera aislada», sino que deben coordinarse con la implantación del sistema europeo de gestión del tráfico ferroviario (ERTMS), con la electrificación de la red y con el desarrollo de las infraestructuras ferroviarias en Francia y Portugal.

Durante la reunión también se informó del contenido del reciente encuentro mantenido en Bruselas con el coordinador europeo del Corredor Atlántico, François Bausch, y con el comisionado del Gobierno de España para dicho corredor.

En dicha reunión, la CEG, junto con las organizaciones empresariales del noroeste, ha reiterado la «necesidad de reforzar el Corredor Atlántico como infraestructura estratégica para la competitividad empresarial» y ha trasladado la «importancia» de que Galicia disponga de una planificación ferroviaria «clara, transparente y alineada con los objetivos europeos de interoperabilidad».

Finalmente, la Comisión de Infraestructuras ha acordado reclamar al Ministerio de Transportes la publicación del informe remitido a la Comisión Europea, la presentación del futuro Plan de Migración previsto en el Reglamento europeo y la creación inmediata del grupo de seguimiento del Corredor Atlántico comprometido por el Gobierno.

A mayores, ha insistido en pedir el Plan Director del Corredor Atlántico, que «fue presentado en 2024 pero cuyo texto completo no conocen».