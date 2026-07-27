Galicia recorta el tiempo de espera para la valoración del grado de dependencia más que ninguna otra comunidad

El año pasado la Xunta comenzó a aplicar el Plan de axilización e simplificación dos trámites de dependencia e discapacidade, un plan de choque con el que el Gobierno gallego buscaba reducir los plazos y la burocracia del sistema: solicitud única, unificación de los procedimientos de dependencia y discapacidad y refuerzo de los equipos de valoración, con una dotación de 90 millones de euros. Ahora, con datos en mano, Galicia puede presumir de resultados: fue la comunidad que más recortó en 2025 el tiempo de espera para la valoración, con una media que bajó de 257 a 166 días, según revela el último informe del Observatorio Estatal de la Discapacidad.

Concretamente, Galicia recortó en un 35,6% el tiempo medio de gestión desde el momento en el que se hace la solicitud hasta que se resuelve el grado de dependencia, que en 2025 se situó en los 166 días (-91). Fue el mayor descenso autonómico interanual, seguido —aunque a más de diez puntos de distancia— del registrado en Canarias, donde la espera se redujo en un 22,5% hasta alcanzar los 301 días. La tendencia estatal, por su parte, fue opuesta, con un aumento medio del 20,3%: la media nacional, por lo tanto, paso de 212 días en 2024 a 255 en 2025.

De este modo, Galicia encadena cuatro años consecutivos de descensos, aunque el de 2025 no tiene precedentes. Entre enero de 2020 —cuando comenzaron a contabilizarse los tiempos medios de gestión— y finales de 2024, la espera apenas se había acortado en nueve días, de 266 a 257, después de que en plena pandemia llegase a superar los 330. Casi toda la mejora del último lustro se concentra, por tanto, en el último ejercicio, que además deja el registro por primera vez por debajo del umbral de los 200 días.

En este mismo periodo, de 2020 a 2025, en el conjunto del país el tiempo medio aumentó en 13 días, con grandes diferencias entre comunidades: del descenso de 339 días (un 53% menos) en Canarias, al incremento en 106 días (un 31,5% más) de Andalucía.

Estos registros, sin embargo, miden únicamente el primer tramo del procedimiento, desde que se hace la solicitud hasta que se reconoce el grado, y no hasta que se resuelve la prestación, que es lo que vigila la ley. El plazo máximo establecido para resolver la prestación que fija la normativa estatal es de seis meses, esto es, 180 días, y Galicia sigue sin encontrarse entre las pocas comunidades que sí lo cumplen (Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha, País Vasco y La Rioja).

Concretamente, los datos señalan que el "tapón" del sistema gallego se ha trasladado a la segunda fase del proceso: la que va desde la resolución del grado hasta la de la prestación. Ese trámite exigió el año pasado una espera media de 154 días, un 21,1% o 27 días más que en 2024, y es el único que empeoró. Con todo, el balance global mejora: completar todo el proceso llevó de media 324 días en 2025, frente a los 386 del año anterior, gracias al acelerón en la fase de valoración.

En el conjunto del país el panorama no es mejor: el tiempo medio hasta la resolución de la prestación fue de 341 días, tras aumentar un 2,3% desde 2024. Es decir, ni Galicia ni la media estatal se acercan hoy al plazo de seis meses que fija la ley. Un listón, además, que está a punto de endurecerse: el Congreso aprobó a mediados de julio la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad, que de salir adelante reduciría la mitad el plazo máximo de resolución, de seis a tres meses. Así, las comunidades tendrían que resolver en 90 días un procedimiento que en muchos casos todavía requiere más de 300.