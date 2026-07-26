La Xunta ve «preocupante» la situación económica de la UDC: «No podemos ser cómplices»

El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, considera que la situación económica de la Universidade da Coruña (UDC) es «preocupante» y, en consecuencia, le ha pedido que ponga en marcha medidas que posibiliten una «gestión razonable» de los fondos públicos y un «equilibrio financiero» dentro de sus cuentas.

Este juicio lo ha hecho este domingo en respuesta a preguntas de los medios y en base a los datos presentados por una auditoría del Consejo Social de la institución universitaria, que, aunque «no está completa» —ha avisado—, arrojan cifras «preocupantes». «La Xunta de Galicia es absolutamente leal con la institución, pero no podemos ser cómplices de una mala gestión», ha valorado el responsable autonómico.

Precisamente, ha defendido que Galicia cuenta con «un buen plan de financiación universitaria» firmado y consensuado con los tres rectores y que, en palabras del conselleiro, «aporta una gran certeza a la planificación económica de las universidades». «De hecho, dos están aprobando presupuestos en tiempo y forma», ha añadido, refiriéndose implícitamente a Santiago y Vigo.

«Transparentes y responsables»

De esta forma, ha reconocido que ya existía una cierta «preocupación» en relación a la UDC y ha instado a ser «tremendamente transparentes y responsables» porque se trata de la gestión de recursos públicos «mayoritariamente». Es por ello que ha pedido a la institución poner en marcha medidas que garanticen una gestión «razonable y objetiva» y que lleve a su «equilibrio financiero».

El titular de Educación ha recordado que, en su momento, la Xunta ya le planteó la elaboración de «un plan de reajuste financiero» para ver qué medidas se podían adoptar de cara a buscar este equilibrio. Rodríguez ha pedido a esperar a la información financiera «definitiva», pero, a partir de ahí, cree que la UDC «tendrá que desarrollar las acciones necesarias para tener una gestión rigurosa de los fondos públicos».