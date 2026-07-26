Acoso y TIC, en el centro de las inquietudes de la comunidad escolar

Más de 33.000 niños gallegos de entre 5 y 9 años navegan por internet y lo hacen desde el móvil que les confían sus propios progenitores. No obstante, estos últimos son cada vez son más conscientes de que los teléfonos inteligentes constituyen la llave de acceso a un bosque a veces oscuro y lleno de peligros, de ahí que demanden cada vez más formación para que sus vástagos puedan afrontar su relación con las TIC desde la seguridad. Y lo propio ocurre con los docentes: en Galicia los smartphones han quedado oficialmente exiliados de colegios e institutos, pero constituyen una herramienta que facilita la extensión del acoso del patio de la escuela a la intimidad del hogar. Por esas razones no es extraño que el acoso y el ciberacoso y las tecnologías de la información y la comunicación sean las protagonistas de las charlas impartidas por las fuerzas y cuerpos de seguridad en Galicia dentro del denominado Plan director para la convivencia en los centros.

Ese plan oferta cada año a las comunidades escolares un catálogo de cursos impartidos por agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil que pueden demandar anpas y centros y que refleja, como señalan desde la Delegación del Gobierno de Galicia, «las preocupaciones de docentes y familias». En concreto, durante el pasado curso, de las 5.231 charlas de prevención impartidas acogidas al programa, poco más de la mitad (el 52 por ciento) estuvieron protagonizadas, a partes iguales, entre bullying y ciberseguridad.

Adicciones y violencia

El resto incluyen temas que también preocupan a los expertos, como las adicciones con y sin sustancia —que centraron el 13,2% de los encuentros—, la violencia sobre la mujer (7,7%), la seguridad vial (5,7%), discurso y delitos de odio (5,1%), prevención de delitos sexuales (4,1%) o protección del medio ambiente (2,9%). En lo relativo a la violencia sobre la mujer, otro de los focos de atención, el Ministerio de Interior advierte en la instrucción que regula el programa en el curso actual cómo «es de hace algún tiempo se viene percibiendo un cambio notable en las actitudes de los jóvenes españoles en temas de violencia de género». En concreto, avisa, estadísticas del INE reflejan cómo entre 2020 y 2021 «la adolescencia fue el rango de edad en el que más aumentó el número de denunciados» y de víctimas.

En relación a las tecnologías, el documento recalca que su uso «supone también nuevas vías para ejercer la violencia, en sus distintas variantes, así como su exposición a otro tipo de riesgos, como son las adicciones a los juegos de azar y apuestas online, a la pornografía, al robo de identidad en la red», aparte de a «peligrosos retos virales» que «amenazan» su integridad física y psíquica.

Son minoritarias, en cambio, temáticas como la violencia filioparental y el maltrato o la trata y explotación de seres humanos, entre otras, y por ahora no hubo demanda de charlas sobre desaparición de menores o sobre grupos violentos juveniles, lo que evidencia que esos temas no preocupan por ahora en Galicia.

Los retos virales en el punto de mira

Este año el catálogo puesto en manos de anpas y centros educativos por Interior incluyó, otra vez, cuestiones que las autoridades consideran «claves», desde el acoso escolar a los riesgos de internet, pasando por la violencia de género o las adicciones. No obstante, el Plan Director, como explican desde el Gobierno, estrenó nuevas acciones centradas en la prevención y concienciación sobre los retos virales de internet, desafíos, advierte el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, que pueden tener «consecuencias graves» sobre la salud del alumnado.

La aspiración del Gobierno era sumar más interesados, extendiendo el éxito de la convocatoria en los últimos años: las 5.231 intervenciones —1.530 en Pontevedra— suponen el récord de solicitudes y los centros (1.015) y participantes (154.753) han ido a más. n