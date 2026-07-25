Aviso
La Xunta activa la alerta roja por calor en dieciséis municipios del interior de Pontevedra
Las actividades deportivas federadas al aire libre quedarán suspendidas este domingo entre las 12.00 y las 20.00 horas, mientras el noroeste de A Coruña permanecerá en nivel amarillo
R. S. C.
La Xunta activará este domingo, 26 de julio, la alerta roja por un episodio de calor en el interior de la provincia de Pontevedra, mientras que el noroeste de A Coruña quedará en nivel amarillo. Las temperaturas comenzarán a subir durante la jornada y alcanzarán valores especialmente elevados entre el lunes y el miércoles, según las previsiones de MeteoGalicia y MeteoSalud.
La entrada de una masa de aire cálido procedente del norte de África, favorecida por la presencia de altas presiones al norte de la península, será la responsable del incremento térmico. El aviso de nivel 3, el más elevado, afectará a Agolada, Campo Lameiro, A Caniza, Cerdedo-Cotobade, Covelo, Cuntis, Dozón, A Estrada, Forcarei, Fornelos de Montes, Lalín, A Lama, Moraña, Rodeiro, Silleda y Vila de Cruces.
Como medida preventiva, la Secretaría Xeral para o Deporte ha suspendido toda la actividad deportiva federada al aire libre en estos municipios entre las 12.00 y las 20.00 horas. En el noroeste coruñés, el nivel amarillo abarcará cerca de cuarenta ayuntamientos, entre ellos A Coruña, Ferrol, Arteixo, Carballo, Narón, Oleiros, Betanzos, Pontedeume, Sada y Valdoviño.
La Consellería de Sanidade advierte de que la exposición a temperaturas excesivas puede provocar mareos, cansancio, debilidad, calambres musculares, deshidratación, insolación, síncopes y golpes de calor. El riesgo es mayor para los mayores de 65 años, los menores de cuatro —especialmente los bebés—, las personas con enfermedades crónicas, quienes toman determinados medicamentos y quienes trabajan o practican deporte durante varias horas en el exterior.
Recomienda también beber líquidos con frecuencia, aunque no se tenga sed; evitar el alcohol, las bebidas muy azucaradas y las comidas copiosas; consumir frutas y verduras; utilizar ropa ligera, holgada y de colores claros, y permanecer en espacios ventilados, acondicionados o a la sombra. También aconseja reducir la actividad física y evitar salir durante las horas centrales del día.
En las viviendas, se recomienda ventilar durante las horas más frescas y mantener durante el día las persianas bajadas. Sanidade recuerda además que nunca se debe dejar a niños, mayores o animales dentro de un vehículo estacionado y cerrado.
Suscríbete para seguir leyendo
- Las constructoras españolas desembarcan en el AVE portugués con una oferta de 2.000 millones en el tramo a Lisboa
- Estas son las escuelas unitarias que la Xunta cierra el próximo curso por falta de alumnos
- El Estado cambia los criterios para mover la línea de deslinde en la costa y ampliar el dominio público marítimo terrestre
- Los efectos del calentamiento global: Galicia registra casi seis piscinas al aire libre más cada día
- La normativa de alimentación saludable en los colegios lleva al cierre a una de cada cuatro cafeterías escolares
- El impuesto que grava a las grandes fortunas bate récords de recaudación: Galicia tiene más ricos y acumulan más patrimonio
- Las razones por las que ayer el PP no anunció el nombre de la candidata a la alcaldía de Vigo
- La Atriga aflora 30 millones de euros de impuestos impagados en herencias