La Xunta activa la alerta roja por calor en dieciséis municipios del interior de Pontevedra

La Xunta activará este domingo, 26 de julio, la alerta roja por un episodio de calor en el interior de la provincia de Pontevedra, mientras que el noroeste de A Coruña quedará en nivel amarillo. Las temperaturas comenzarán a subir durante la jornada y alcanzarán valores especialmente elevados entre el lunes y el miércoles, según las previsiones de MeteoGalicia y MeteoSalud.

La entrada de una masa de aire cálido procedente del norte de África, favorecida por la presencia de altas presiones al norte de la península, será la responsable del incremento térmico. El aviso de nivel 3, el más elevado, afectará a Agolada, Campo Lameiro, A Caniza, Cerdedo-Cotobade, Covelo, Cuntis, Dozón, A Estrada, Forcarei, Fornelos de Montes, Lalín, A Lama, Moraña, Rodeiro, Silleda y Vila de Cruces.

Como medida preventiva, la Secretaría Xeral para o Deporte ha suspendido toda la actividad deportiva federada al aire libre en estos municipios entre las 12.00 y las 20.00 horas. En el noroeste coruñés, el nivel amarillo abarcará cerca de cuarenta ayuntamientos, entre ellos A Coruña, Ferrol, Arteixo, Carballo, Narón, Oleiros, Betanzos, Pontedeume, Sada y Valdoviño.

La Consellería de Sanidade advierte de que la exposición a temperaturas excesivas puede provocar mareos, cansancio, debilidad, calambres musculares, deshidratación, insolación, síncopes y golpes de calor. El riesgo es mayor para los mayores de 65 años, los menores de cuatro —especialmente los bebés—, las personas con enfermedades crónicas, quienes toman determinados medicamentos y quienes trabajan o practican deporte durante varias horas en el exterior.

Recomienda también beber líquidos con frecuencia, aunque no se tenga sed; evitar el alcohol, las bebidas muy azucaradas y las comidas copiosas; consumir frutas y verduras; utilizar ropa ligera, holgada y de colores claros, y permanecer en espacios ventilados, acondicionados o a la sombra. También aconseja reducir la actividad física y evitar salir durante las horas centrales del día.

En las viviendas, se recomienda ventilar durante las horas más frescas y mantener durante el día las persianas bajadas. Sanidade recuerda además que nunca se debe dejar a niños, mayores o animales dentro de un vehículo estacionado y cerrado.