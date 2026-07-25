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Miles de persoas enchen as rúas de Compostela nun Día da Patria no que o BNG reivindica que «hai un cambio en marcha»

A manifestación partiu con puntualidade dunha abarrotada Alameda

Manifestación por Santiago

Manifestación por Santiago / Jesús Prieto

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Belén Teiga

Belén Teiga

Santiago de Compostela

Como é tradición cada 25 de xullo, as rúas de Compostela enchense de milleiros de persoas que participan na manifestación polo Día da Patria que organiza o BNG. Nunha mañá de calor, con multitude de actos na zona vella da cidade, a mobilización partiu ás 12.00 dunha abarrotada Alameda.

Bandeiras palestinas, estreleiras ou euskeras, entre tantas outras, compoñen unha paisaxe que ten como banda sonora gaitas, pandeiretas e cánticos ao berro de «Galiza ceibe, poder popular» ou «Quen queira, que non, Galiza é unha nazón».

Imaxe da manifestación en Santiago

Imaxe da manifestación en Santiago / Jesús Prieto

«Hoxe é un día no que celebramos o orgullo de ser galegos e galegas», sinalou a portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, en declaracións antes de que botase a andar unha multitude na que se atopaba, entre outros, o político de Junts Jordi Turull. Para Pontón é «un día de unión no que se reclama un futuro mellor» que se escribe «cando defendemos a sanidade pública, a educación pública ou o que conseguimos este ano parando Altri». «Foi unha vitoria do pobo galego e unha derrota sen paleativos do PP», espetou.

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«Neste país hai un cambio en marcha», proseguiu Pontón para, a continuación, sinalar que «temos un goberno que traballa en contra da nosa lingua». «Dende o BNG somos conscientes de que temos unha gran responsabilidade», alegou.

Fuente: El Correo Gallego

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