María José Gómez reivindica el apoyo de Galicia a otras comunidades frente a los incendios: "Hay que prestar ayuda a quienes lo están pasando tan mal"

La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, ha reivindicado la colaboración de Galicia con otras comunidades autónomas afectadas por los incendios forestales y ha defendido la necesidad de prestar apoyo a los territorios que atraviesan una situación especialmente complicada. «Sabemos bien que hay que prestar ayuda», señaló la responsable autonómica, quien subrayó que la lucha contra el fuego exige cooperación entre administraciones y solidaridad entre comunidades.

Gómez recordó que Galicia ya ha movilizado efectivos para colaborar en las labores de extinción fuera de la comunidad. El primer dispositivo enviado estaba integrado por 14 personas, que salieron de O Barco de Valdeorras y se desplazaron hasta la zona de Bembibre, en Castilla y León.

A este primer operativo se sumó posteriormente una petición del Gobierno central para movilizar más medios hacia las zonas afectadas de Madrid y Ávila. En conjunto, según explicó la conselleira, son más de 60 los efectivos gallegos desplegados para ayudar en la respuesta frente a los incendios registrados en otros puntos del territorio.

La titular de Medio Rural defendió que este respaldo responde a la voluntad de Galicia de colaborar con las comunidades autónomas que están viviendo momentos especialmente difíciles. Gómez puso el acento en la importancia de responder cuando otros territorios necesitan refuerzos, del mismo modo que Galicia también puede requerir ayuda externa cuando se enfrenta a una situación de emergencia.

«Hay que prestar ayuda a las comunidades autónomas que en estos momentos lo están pasando tan mal, igual que el año pasado», afirmó. En este sentido, sostuvo que la respuesta ante los incendios no puede entenderse únicamente desde una perspectiva territorial, sino como un esfuerzo compartido en el que todas las administraciones deben estar preparadas para colaborar.

Los despliegues, condicionados por la situación en Galicia

La conselleira señaló, no obstante, que cualquier movilización de nuevos efectivos fuera de Galicia debe acordarse después de analizar la evolución de los incendios y los riesgos existentes dentro de la propia comunidad. Antes de autorizar cada despliegue, explicó, los técnicos estudian la situación en el territorio gallego y valoran si existen recursos suficientes para atender las necesidades propias y, al mismo tiempo, colaborar en otras zonas.

«Primero se hace un análisis de la situación en Galicia, se valoran los riesgos y, en función de eso, los técnicos deciden qué dispositivos» pueden desplazarse, indicó Gómez. De esta manera, la Xunta busca compatibilizar la cooperación con otras comunidades con el mantenimiento de una capacidad de respuesta adecuada ante cualquier emergencia que pueda producirse en Galicia.

La responsable de Medio Rural aseguró que la comunidad conserva capacidad para movilizar más personal en caso de que sea necesario. Esta posibilidad, sin embargo, dependerá en todo momento del análisis técnico de la situación y de la necesidad de garantizar que el operativo gallego pueda responder ante una eventual complicación dentro del territorio autonómico.

Gómez incidió así en que el envío de efectivos no supone desatender la prevención y la extinción en Galicia. Las decisiones sobre nuevos refuerzos se adoptan en función de la disponibilidad de recursos y de la evaluación de los riesgos, con el objetivo de mantener el equilibrio entre la atención a las necesidades propias y la colaboración con los territorios afectados.

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La conselleira concluyó apelando a la responsabilidad compartida frente a los incendios forestales. «Es una lucha de todos», afirmó, para destacar que la cooperación entre comunidades constituye una herramienta fundamental cuando la magnitud de los fuegos obliga a reforzar los dispositivos de extinción.

Fuente: El Correo Gallego