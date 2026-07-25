Galicia esquiva (de momento) las llamas que arrasan España

Todavía con el recuerdo del verano pasado muy presente —el humo que tapaba el sol, las llamas devorando montes enteros y vecinos defendiendo sus casas con palas, mangueras y cubos de agua—, Galicia recibe estos días con aprensión las noticias sobre los incendios que castigan al resto del país. Mientras Castilla y León, Madrid o Guadalajara luchan contra el fuego bajo la tercera ola de calor del verano y la mayoría del país está en riesgo alto o extremo de incendio, la comunidad se dibuja estas semanas como un oasis. El motivo, más que la suerte, tiene nombre: el tiempo. Las temperaturas más suaves y la humedad del noroeste —incluyendo alguna que otra jornada de lluvia— han mantenido las llamas a raya, aunque precisamente debido a la meteorología todo apunta a que el riesgo aumentará considerablemente a partir del lunes.

En las últimas semanas, España ha registrado más de 30 incendios, 11 de ellos grandes incendios forestales —los que afectan a más de 500 hectáreas (ha)—. Tan solo uno de ellos, el de La Mierla, en Guadalajara (Castilla-La Mancha), ha arrasado ya más de 35.000 hectáreas y está casi al nivel de mayor registrado en Galicia el año el pasado, el de Larouco, por lo que podría quitarle el puesto como el incendio más grande en la historia del país desde que hay registro. Otros, como los que afectan a Castilla y León en Madrid, han provocado el desalojo de más de 10.000 personas y la declaración de la emergencia nacional, hasta el punto de que la Xunta ha decidido enviar 60 profesionales del Servizo de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais para colaborar en la extinción.

Mientras tanto, Galicia escapa esta estampa infernal y todavía no ha registrado ningún gran incendio forestal. El más grande fue el de Herbón (A Coruña) del 12 de junio, que arrasó más de 370 ha. El de Borborás (Ourense), que se inició el 14 de junio, calcinó casi 280 ha en cuatro días. Este mes, por su parte, tras unirse en un único incendio los fuegos registrados en Vimianzo y Laxe, ardieron 220 ha, y alrededor de otras 190 se quemaron en Ribas de Sil. Hubo otros, tanto en junio como en julio, aunque de menor tamaño, y en total el balance de superficie quemada en lo que va de año en la comunidad, por lo tanto, no alcanza las 1.500 hectáreas.

El lunes se duplica el riesgo

El contraste se ve claramente en los mapas de riesgo. Este sábado, por ejemplo, mientras que buena parte del sur y el este de España continúa en riesgo extremo de incendio y el interior en riesgo alto o moderado, en Galicia el 68% de los concellos (213) están en riesgo bajo o moderado. De los 100 restantes, 91 están en un nivel de riesgo alto, mientras que otros 7 están en riesgo muy alto y 2, en riesgo extremo. El lunes, eso sí, cambian las tornas, y el número de ayuntamientos con riesgo alto o mayor se duplica, hasta los 226 (205 en alto y 21 en muy alto), con las peores previsiones concentradas en el sur de Ourense. En riesgo bajo o moderado quedarán solo 87, y no se prevé riesgo extremo en ninguna parte de la comunidad.

En esta previsión, lo que más influye es el tiempo: para este sábado se espera una situación de inestabilidad atmosférica que amenaza con dejar chubascos en buena parte del territorio gallego. A partir del lunes, en cambio, Galicia estará bajo la influencia de las altas presiones y subirán las temperaturas, especialmente las máximas, que superarán los 30 ºC en todas las ciudades menos en A Coruña. Cabe recordar, además, que en Galicia el mes más duro del año no es siempre el mismo. En 2025 la tragedia se concentró en agosto, pero en 2017 lo peor se dio en octubre, mes que se saldó con cuatro muertos. La tregua de este julio, por tanto, no es ni una anomalía ni una garantía.