Educación adjudica más de 10.300 plazas docentes a través de los concursos de destinos provisionales y de traslados

La Consellería de Educación ha adjudicado un total de 10.309 plazas docentes para el curso 2026-2027 a través del concurso de adjudicación de destinos provisionales y del concurso general de traslados. La Xunta sostiene que estos procesos permitirán avanzar en la cobertura de las necesidades de los centros y reforzar la estabilidad de sus plantillas.

La mayor parte de las plazas, 7.336, se ha asignado mediante el concurso de adjudicación de destinos provisionales, conocido como CADP. La cifra supone 336 puestos más que el pasado año e incluye al profesorado funcionario de carrera sin destino definitivo, al personal interino y sustituto y a los aspirantes que superaron las oposiciones celebradas este verano.

Estos últimos pasarán a incorporarse como funcionarios en prácticas. Según los datos facilitados por la Administración autonómica, alrededor de 16.000 personas se inscribieron en el proceso selectivo y se cubrió el 85% de las plazas convocadas por el turno libre.

En el CADP también pueden participar los docentes que tengan concedida una comisión de servicios por motivos de conciliación familiar y laboral o por razones de salud. Queda fuera, con carácter general, el profesorado que ya dispone de un destino definitivo.

A estas adjudicaciones se suman los 2.973 destinos definitivos concedidos este año mediante el concurso general de traslados. La Xunta defiende que esta medida favorecerá la creación de equipos docentes más estables y permitirá a los centros desarrollar una planificación pedagógica a medio y largo plazo.

En este procedimiento deben participar los funcionarios que se encuentran en expectativa de destino, aunque también pueden solicitar plaza los profesores con destino definitivo que quieran cambiar de centro.

La Consellería señala que la dotación de personal para el próximo curso todavía no está cerrada. Entre septiembre y octubre está prevista la adjudicación de nuevas plazas vinculadas al Plan MEGA de mejora educativa de Galicia y al programa PROA+.

Educación asegura además que continúa revisando las necesidades de los centros. Entre las medidas previstas figura la incorporación en septiembre de 900 docentes más en Secundaria, relacionada con la reorganización del horario del profesorado y con el refuerzo de la atención a la diversidad.

El departamento autonómico también vincula el incremento de efectivos al acuerdo para la mejora del sistema educativo gallego firmado en 2023, a la reducción progresiva del número de alumnos por aula y a la ponderación del alumnado con necesidades educativas especiales. El próximo curso, la bajada de ratios quedará completada en toda la etapa de Infantil.