Más de 12.000 controles en colegios gallegos permiten cerrar cinco puntos de venta de droga

Agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional realizaron más de 12.000 vigilancias en los entornos de 816 centros educativos gracias a los cuales fue posible desactivar este pasado curso cinco puntos de venta de droga. Así lo avanzó este viernes el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, que hizo balance del Plan para la convivencia y la mejora de la seguridad en los centros educativos.

Además de la vigilancia cerca de los colegios, el plan incluye acciones formativas en las que participaron un número récord de alumnos: durante el curso 2025-2026 hubo 175.000 participantes, 20.000 más que el anterior periodo académico.

En total, la Guardia Civil y la Policía Nacional impartieron 5.197 acciones formativas en 957 centros educativos, lo que supone la consolidación del programa en Galicia y lo sitúa como una herramienta de gran utilidad para los centros a la hora de formar al alumnado y a las familias en materia de seguridad.

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, destacó que «los datos son absolutamente espectaculares».

Temáticas

Las temáticas más demandadas por la comunidad escolar volvieron a ser las relacionadas con la «seguridad digital, la prevención de la violencia entre iguales (acoso y ciberacoso), la violencia de género, las adicciones, los delitos de odio y los delitos sexuales».

También aumentó la demanda de actividades «a la carta», como charlas sobre medio ambiente, protección de datos, orientación profesional o visitas a dependencias policiales. .

El delegado del Gobierno ha hecho un llamamiento a seguir trabajando para consolidar y ampliar los avances del Plan de Convivencia en los centros escolares, con especial atención a la participación, que este año ha alcanzado una cifra récord.

«Seguiremos reforzando el Plan de Convivencia Escolar para que llegue a más personas y para que nuestras escuelas sigan siendo espacios seguros, libres de violencia y preparados para el futuro», afirmó.