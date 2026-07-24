Estas son las escuelas unitarias que la Xunta cierra el próximo curso por falta de alumnos

La Xunta modificará el mapa escolar gallego para el curso 2026/27 con el cierre de cuatro escuelas unitarias que no alcanzan el número mínimo de alumnos exigido para mantener su actividad. Se trata del colegio de Pazos-Comoxo, en Boiro, y de las escuelas infantiles de Olas, en Mesía; Taboadela, y Lantaño, en Portas.

Según la Consellería de Educación, los cuatro centros presentan una matrícula insuficiente y tampoco existe previsión de que aumente a corto plazo. La escuela de Olas cuenta con cinco alumnos matriculados; la de Lantaño, con tres; el colegio de Pazos-Comoxo, con dos, y la escuela de Taboadela, con uno. La relación de unidades que dejarán de funcionar será publicada próximamente en el Diario Oficial de Galicia.

La reorganización vuelve a reflejar el desigual comportamiento demográfico del territorio gallego. Mientras algunos núcleos rurales pierden población infantil y ven comprometida la continuidad de sus pequeñas escuelas, las áreas urbanas y metropolitanas concentran una demanda creciente de plazas educativas.

Paralelamente, la Xunta ha defendido que está reforzando las infraestructuras educativas en aquellas zonas donde se constata «una demanda creciente de matrícula». Para atender esta evolución, la Xunta mantiene en construcción tres nuevos centros. Son el colegio de Milladoiro, en Ames, con una inversión de 11,6 millones de euros; el instituto Domingo Villar, en el barrio vigués de Navia, presupuestado en 17,8 millones, y el nuevo instituto de Pereiro de Aguiar, con 9,5 millones.

El Gobierno gallego también asegura que tiene en marcha o previstas once ampliaciones de centros educativos en municipios como Santiago de Compostela, Lugo, Viveiro, Ourense, Caldas de Reis, Lalín y Vilagarcía de Arousa. En conjunto, los tres nuevos centros movilizan una inversión próxima a los 39 millones de euros.