Ocho titulaciones más cierran la matrícula en Galicia en el cuarto llamamiento universitario

Las universidades públicas gallegas encaran la recta final del proceso de admisión con ocho titulaciones más que ya han completado sus plazas. La Comisión Interuniversitaria de Galicia (CiUG) ha publicado hoy el cuarto llamamiento para matricularse en estudios con límite de acceso, una nueva lista que refleja el cierre progresivo de la oferta disponible en los distintos campus.

La mayor parte de los nuevos cierres se concentra en la Universidade de Vigo. En el campus vigués agotan sus plazas Educación Primaria, con una nota de corte de 6,184; Enfermería en Povisa, con 10,682; e Ingeniería de la Energía, con 5,74. En Ourense cierra también Administración y Dirección de Empresas, cuya última persona convocada obtuvo un 8,586.

En la Universidade de Santiago dejan de admitir alumnado tres titulaciones. En el campus de Lugo completan la matrícula la simultaneidad de Ingeniería Agrícola y Agroalimentaria con Ingeniería Forestal, con una nota de 5, y el Grado Abierto USC Ingenierías, con 5,1. En Santiago cierra Lengua y Literatura Inglesas, que fija la nota de corte en 5.

El octavo cierre corresponde a la Universidade da Coruña. Turismo en su modalidad en línea completa las plazas con una calificación de 5.

En esta ocasión entran ya en los llamamientos los alumnos que se presentaron a la convocatoria extraordinaria de la selectividad celebrada entre los días 30 de junio y 2 de julio, que ven como tiene cerrado el acceso un numeroso grupo de titulaciones que han ido copando los estudiantes que concurrieron a las PAU del mes de junio.

Solo podrán formalizar la matrícula los aspirantes con una calificación igual o superior a la de la última persona convocada en cada grado. El plazo permanecerá abierto desde las 00.01 horas del 25 de julio hasta las 23.59 horas del día 27. La situación individual podrá consultarse a través de la plataforma Nerta y de los canales habilitados por la CiUG.