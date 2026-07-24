Incendios en Galicia, en directo | Evolución de los incendios forestales, olas de calor y fenómenos metereológicos en Galicia

Galicia afronta una temporada marcada ya por dos frentes de riesgo: los incendios forestales y las altas temperaturas. Los fuegos de Padrón, Boborás y Xermade han sido hasta ahora los más importantes de lo que va de campaña, con más de 350, 230 y 50 hectáreas calcinadas, respectivamente, aunque todos quedaron controlados sin daños personales.

A ese inicio de temporada en los montes se suma ahora un episodio de calor extremo, con registros históricos en el sur de la comunidad. Vigo alcanzó el pasado viernes 3 de julio los 39,12 grados en la estación de la avenida de Madrid, récord absoluto de máxima en el citado mes desde 2010.

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Sigue aquí el minuto a minuto de los incendios y las altas temperaturas.

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Antonio Pinacho La columna de humo del incendio forestal en Pazos de Borbén, vista desde la ría de Vigo. / FdV Declarado un incendio forestal en Pazos de Borbén La parroquia de Amoedo, en Pazos de Borbén, se encuentra en alerta al declararse esta tarde un incendio forestal en una zona de monte. El fuego, del que se desconocen las causas que lo provocaron, comenzó sobre las 18.30 horas y rápidamente se desplazaron al lugar varias dotaciones de la Consellería do Medio Rural con motobombas, así como dos helicópteros, que tratan de evitar que se propague y trabajar en la extinción. Lee aquí toda la información.

R. S. C. Incendio en Untes (Ourense), al lado de las vías del tren. / EP La Xunta exige a Adif que limpie de inmediato la vegetación junto a las vías para prevenir incendios La Xunta ha instado a Adif a ejecutar de forma inmediata todas las actuaciones preventivas de gestión de la biomasa que le corresponden en las franjas próximas a las infraestructuras ferroviarias de Galicia. El objetivo, según la Consellería do Medio Rural, es reducir el riesgo de incendios forestales y evitar que se repitan episodios como los registrados la pasada semana en la provincia de Ourense, atribuidos por el Gobierno gallego al paso de un tren de mercancías. El pasado 13 de abril el paso de un tren provocó hasta ocho incendios forestales que obligaron además a cortar la circulación ferrovaria entre Ourense y O Irixo. La noticia, aquí.

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Lucila González Estado en el que quedó el castro tras el paso de las llamas. / FDV Extinguido el incendio del concello ourensano de Boborás después de calcinar 15 hectáreas, entre ellas el Castro de Xurenzás El incendio forestal declarado en Boborás el pasado jueves a mediodía fue extinguido este viernes a primera hora de la tarde, después de calcinar una superficie de 14,92 hectáreas, mayoritariamente arboladas, según los cálculos de la Consellería de Medio Rural. Lee aquí toda la información.

R. V. El depósito municipal de agua de Portoagavella, en A Caniza. / Concello da Caniza El Concello de A Caniza denuncia el vaciado de un depósito con 3 millones de litros de agua y decreta restricciones El Concello de A Caniza ha denunciado en la Guardia Civil el vaciado del depósito municipal de agua de Portoagavella, que se encontraba al 100% de su capacidad, con 3 millones de litros, a fecha de 12 de junio, y apareció completamente vacío tres días después. Ante el vaciado del depósito y la situación meteorológica, el Concello de A Caniza se declaró ayer en «una situación de escasez de recursos hídricos» y adoptó medidas extraordinarias de ahorro de agua con la finalidad de «garantizar la continuidad del servicio municipal de abastecimiento domiciliario de agua potable». Así, se ha prohibido el riego de jardines, huertas y espacios verdes; el llenado de piscinas privadas; el baldeo de calles, patios y fachadas; el lavado de coches; y el uso de agua para cualquier actividad recreativa u ornamental. La noticia completa, aquí.

Lucila González FDV Estabilizado el incendio forestal de Boborás, que afecta al Castro de Xurenzás, tras quemar una superficie estimada de 13 hectáreas Un incendio forestal declarado este jueves en el concello ourensano de Boborás ha movilizado un amplio dispositivo de extinción en la parroquia de Xurenzás. El fuego, detectado en torno a las 12.40 horas, afecta a una zona de monte situada entre los lugares de Prado y Ventosa y es visible desde distintos puntos de las comarcas de O Ribeiro y O Carballiño debido a la gran columna de humo. Lee aquí toda la información.

Helicópteros trabajando en la extinción del incendio de Ribas de Sil, en Lugo. / Rosa Veiga - Europa Press Extinguido el incendio de Ribas de Sil tras arrasar 190 hectáreas El incendio del municipio de Ribas de Sil (Lugo), parroquia de Soutordei, quedó extinguido durante la noche del pasado miércoles tras arrasar unas 190 hectáreas. El fuego se inició en la tarde del pasado sábado, 11 de julio. Fue necesario declarar la Situación 2 de forma preventiva por su proximidad al núcleo de Chenzas, una medida operativa que quedó desactivada en la madrugada del domingo. Así, quedó extinguido a las 23:04 horas del 15 de julio. De las 190 hectáreas quemadas en su conjunto, 133 fueron monte raso y las 57 restantes, arbolado, según informa la Consellería do Medio Rural este jueves. En las tareas de extinción trabajaron de forma acumulada: nueve helicópteros, ocho aviones, 47 motobombas, 65 brigadas, 45 agentes, ocho técnicos y cuatro palas.

R. V. Vecinos contemplan las maniobras de extinción del incendio de Ribas de Sil, en Lugo. / Rosa Veiga - Europa Press Controlado el incendio forestal de Ribas de Sil La Consellería de Medio Rural dio por controlado a las 19:47 horas de este martes el incendio forestal que quemó una superficie de 180 hectáreas, según las estimaciones provisionales, en Ribas de Sil (Lugo). Allí han trabajado, de manera acumulada, ocho técnicos, 42 agentes, 61 brigadas, 45 motobombas, cuatro palas, nueve helicópteros y ocho aviones.