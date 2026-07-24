El delegado del Gobierno apremia a la Xunta a negociar la transferencia de la AP-9 a Galicia

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, ha instado a la Xunta a sentarse a negociar con el Estado la transferencia a Galicia de la titularidad de la AP-9. «Llevan años con su solicitud, por lo tanto, en este momento no existe ninguna justificación para rechazarla», ha insistido.

«La transferencia es fundamental», ha recalcado. Así lo ha manifestado a preguntas de los medios de comunicación, en un acto en A Coruña, respecto a la aprobación en el pleno del Congreso este jueves de forma definitiva de la ley orgánica para transferir la autopista a Galicia. Ahora lo que toca es que las condiciones concretas se definan y firmen en la Comisión Mixta de Transferencias, órgano donde están representados las dos administraciones. Pero ni la Xunta ni el PP están de acuerdo con los criterios generales aprobados por el Congreso, alegando que no contiene suficientes garantías económicas para la comunidad, por lo que consideran inviable e inaceptable el traspaso. De ahí las dudas sobre el papel que jugará el Gobierno gallego para aceptar el traspaso.

De hecho, el PP intentó en el Senado modificar las condiciones alegando que el acuerdo que finalmente se aprobó —redactado por PSOE, BNG y Sumar— era una traición con respecto a la demanda original que salió del Parlamento gallego por unanimidad.

«Ahora, hay una ley que obliga o insta a que nos sentemos a negociar la transferencia en sí misma», ha expuesto para insistir en que es «fundamental saber si a los gallegos y gallegas les va a salir más o menos caro el hecho de usar esa vía de comunicación».

Por su parte, el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha señalado este viernes que es el momento de que la AP-9 se convierta por fin en «gallega» y de que deje de ser «símbolo de agravio» para virar a infraestructura al servicio exclusivamente de los intereses de la ciudadanía de Galicia.

Con todo, como el camino no ha acabado con eso y la pelota está ahora en la negociación de Xunta y Estado, Besteiro ha espetado al presidente Alfonso Rueda que «ahora ya no hay excusas». Así, lo ha conminado, después de su «falta de compromiso» con una demanda histórica, a sentarse en la comisión bilateral «para hacer efectiva esta transferencia cuanto antes». «Galicia lleva demasiados años pagando las consecuencias de una decisión injusta», ha lamentado Besteiro.