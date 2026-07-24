Besteiro promete a la diáspora impedir cualquier retroceso en la Ley de Memoria Democrática: «No es un privilegio, es una reparación»

Es su visita a Argentina y Uruguay el líder de los socialistas gallegos, José Ramón Gómez Besteiro, ha vuelto a reivindicar su defensa de la Ley de Memoria Democrática, conocida como la Ley de Nietos, asegurando que en lo que a él respecta trabajará por impedir cualquier retroceso en esta materia. Sobre esta cuestión, lamentó que el PP de Feijóo y Rueda se sumasen a la ofensiva de Vox contra norma, advirtiendo del peligro que supone sembrar dudas sobre unos derechos ya reconocidos. «Cuestionar esta ley significa dar la espalda a la memoria y el sacrificio de miles de familas gallegas y pretender tratar a sus descendientes como ciudadanos de segunda», aseguró.

Estos derechos, dijo, «no son una concesión ni un privilegio», sino una «reparación». «No se puede apelar a la emigración para pedirle el voto» y a la vez «cuestionar sus derechos», aseveró, destacando que los socialistas serán la «garantía de que «no se dea ni un paso atrás».

Encuentros con la diáspora

Precisamente buena parte de su viaje está centrado en los gallegos de la diáspora y en escuchar de primera mano sus demandas, explican desde el partido. «Encontramos muchas familias felices por ver cumplida una demanda histórica de sus abuelos y abuelas. Son personas a las que se les reconoce un vínculo que siempre mantuvieron vivo, aunque durante muchos años la ley no lo reconociese como un derecho», explicó Besteiro.

En el viaje, el líder del PSdeG se ha reunido con la colectividad gallega en Buenos Aires (Argentina) y Montevideo (Uruguay), encuentros que continuará los próximos días. Además, este sábado, con motivo del Día de Galicia, celebrará con ellos el 25 de julio, e intervendrá desde allí en la tradicional celebración que los socialistas celebran en el Rianxo natal de Castelao, en A Coruña.