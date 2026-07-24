De 365 a 590 euros por unidad: los ordenadores «ultraportátiles» de EDixgal se encarecen un 60% en cinco años

225 euros más caro. Es lo que le va a costar a la Xunta cada uno de los 8.202 ordenadores ultraportátiles que acaba de sacar a licitación para el alumnado de los centros públicos gallegos, dentro del proyecto Abalar-EDixgal. La Amtega ha dado luz verde a un contrato de 5,8 millones de euros para continuar dotando de equipos a la totalidad de los centros educativos públicos, y el precio de cada ordenador ha pasado de costar 365 euros hace cinco años a 590 euros en la actualidad. Es un 61,6% más por unidad.

El propio Ejecutivo autonómico atribuye la subida al encarecimiento de los componentes y a la mejora de las especificaciones técnicas exigidas. Pero conviene matizar: el contrato de 2021 se adjudicó mediante un acuerdo marco, mientras que el que se ha publicado esta semana es una licitación abierta, un cambio de fórmula que también puede influir en el precio final. Hace cinco años, la licitación ascendía a un máximo de 34 millones de euros para adquirir hasta 45.000 ordenadores.

El contrato, además, no se divide en lotes: la Amtega argumenta que necesita equipamiento homogéneo en las aulas por motivos de compatibilidad y mantenimiento, por lo que una sola empresa se llevará el contrato íntegro.

Ultraportátiles de tipo convertible

Entre los requisitos mínimos de estos ordenadores ultraportátiles, igual que hace cinco años, se establece que deben ser convertibles: híbridos entre tablet y ordenador, con pantalla táctil, pensados para plegarse pero con el teclado integrado de fábrica y no como componente separado. Incluyen además el adaptador de carga compatible con los armarios Abalar de los centros y una bolsa de transporte.

Sobre la garantía, será de 5 años y la empresa adjudicataria tendrá que prestar el soporte in situ, con un máximo de 2 horas para atender cada incidencia y 30 horas para resolverla. Los pliegos también recogen la responsabilidad de las familias si los ordenadores se dañan como consecuencia de un uso incorrecto. Tendrá que habilitarse un canal abierto a la ciudadanía para solicitar un presupuesto de reparación de los ordenadores con daños que no cubre la garantía, y serán los padres o tutores legales de los alumnos quienes tengan que sufragar este coste.

Eso sí, hay unas tarifas máximas establecidas: el precio máximo de reparar una pantalla rota no puede superar el 60% del coste del equipo; porcentaje que no superará el 30% en caso de rotura de la carcasa ni el 10% si hay que reponer la fuente de alimentación. Además, de necesitarlo la ciudadanía también podrá solicitar la compra de un nuevo dispositivo —por ejemplo, en caso de pérdida—, que podrá adquirir al mismo precio de adjudicación, en un plazo de 7 días, por lo que también le afectará este aumento del coste.

En la actualidad, cerca de 600 centros con 60.000 alumnos participan en el programa EDixgal, que combina recursos híbridos y analógicos.