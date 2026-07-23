La Xunta solicita al Parlamento un pleno extraordinario para presentar el techo de gasto

La Xunta ha solicitado al Parlamento de Galicia la celebración de un pleno extraordinario para presentar el techo de gasto para el año 2027, una sesión con un único punto del orden del día, que sería el debate y votación del límite de gasto no financiero.

La Consellería de Facenda pide que esta petición se tramite por el procedimiento de urgencia para comenzar la elaboración de los presupuestos una vez que se apruebe en el Consello el gasto financiero para el próximo ejercicio.

La Xunta publicó el 30 de junio en el Diario Oficial de Galicia (DOG) la orden por la que se dictan instrucciones para la elaboración de las cuentas del próximo ejercicio, que marcan las bases del plan financiero del Gobierno gallego para 2027, primer paso de un procedimiento que, según señala Facenda, continuará en los próximos días con la aprobación del techo de gasto no financiero.

La construcción de vivienda, el modelo educativo o el desarrollo del Año Xacobeo son algunas de las prioridades marcadas por la Xunta para comenzar a elaborar esta hoja de ruta económica.

Esto permitirá que Galicia «continúe siendo una de las primeras comunidades en elaborar y aprobar sus cuentas anuales», entregando el proyecto de presupuestos antes del 20 de octubre para su aprobación antes de finales de año y que entren en vigor el 1 de enero de 2027.

«El Gobierno gallego sigue, de esta forma, mostrando certezas y previsibilidad a la economía de la comunidad autónoma», consta en este escrito.

Según avanzó Facenda, de cara a los presupuestos de 2027 las líneas generales son similares a las de años anteriores, con la vivienda —especialmente el “acceso asumible al alquiler”—, la sanidad o una educación “inclusiva, accesible y de calidad” como prioridades vertebradoras.