El Sergas autorizó 14.000 ascensos a médicos para mejorar su salario en los últimos siete años

El Sergas activó hace siete años la carrera profesional para que su personal, según sus méritos y antigüedad, pueda subir escalafones e incrementar sus retribuciones. Desde entonces se reconocieron 60.414 nuevos grados entre 2018 y 2025, de los cuales 13.846 se corresponden con licenciados sanitarios que son, en su mayoría, médicos.

Esto no significa que haya cerca de 14.000 facultativos beneficiados, pues en los últimos años hubo varias convocatorias para avanzar en la carrera profesional y un mismo profesional pudo ascender más de un grado. Cada vez que consiguen subir un escalafón su nómina crece en algo más de 300 euros mensuales.

La carrera profesional del Sergas consta de cuatro grados. Cuando se alcance el nivel IV el incremento de sueldo mensual supera los 1.200 euros.

Convocatorias

Este sistema de ascensos se activó en 2018. La primera convocatoria fue extraordinaria, es decir, se activó una vía excepcional para poner al día la carrera profesional del personal fijo del Sergas después de varios años sin un sistema ordinario plenamente operativo. En este proceso se reconocieron 20.499 grados, de los cuales 4.745 eran licenciados sanitarios.

En 2020 hubo otra convocatoria extraordinaria, a través de la cual se autorizaron 14.011 nuevos ascensos en total. A médicos y otros licenciados sanitarios se les concedieron 3.412 grados.

Fue en 2021 cuando se celebró el primer procedimiento ordinario para escalar de nivel. Pero, en este caso, solo hubo 50 reconocimientos, de los cuales el personal sanitario licenciado solo obtuvo 7.

La convocatoria ordinaria se repitió en 2022 con 49 nuevos grados (26 para médicos). Pero ese año volvió a abrirse una vía extraordinaria y esto permitió engrosar aún más las mejoras económicas de buena parte del personal del Sergas: se autorizaron 7.731 ascensos, de los cuales 1.285 fueron a licenciados sanitarios.

En 2023 se reconocieron 2.523 nuevos grados en una convocatoria ordinaria y otros 7.147 en la extraordinaria. En total, 2.176 subidas de sueldo a médicos y otros licenciados sanitarios.

En 2024 solo hubo una convocatoria ordinaria: 3.739 reconocimientos (536 de médicos). Y en 2025 se sumaron otros 4.655 nuevos grados (1.659 de licenciados sanitarios).

Por categorías

Así, según informa el Sergas, por categorías profesionales hubo 13.846 grados reconocidos a médicos y otros licenciados; hubo 17.847 ascensos que beneficiaron a diplomados sanitarios (enfermeras, sobre todo); 13.450 subidas de nivel al personal sanitario con título de Formación Profesional; y 15.271 a los trabajadores de gestión y servicios.

La carrera profesional del Sergas se inicia con un grado inicial, que no tiene retribución. En el caso de los médicos a los cinco años se puede subir al primer escalafón, transcurrido otro lustro podrán pasar al nivel II, con otros cinco años más ascenderán al grado III y para llegar al último escalón serán necesrios 7 años más.

Además de la antigüedad, los trabajadores del Sergas deberán acreditar una puntuación mínima exigida en áreas de baremación como actividad profesional, formación continuada e implicación con la organización (área IV).