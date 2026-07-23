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Gestión del litoral

Seis comunidades, con Galicia entre ellas, piden que sus alegaciones al Reglamento de Costas lleguen a Europa

El documento, crítico con la iniciativa del Gobierno central, lo firman Galicia, Cantabria, Comunitat Valenciana, Andalucía, Murcia y Baleares

Limpieza de playas de Lourido en la ría de Pontevedra.

Limpieza de playas de Lourido en la ría de Pontevedra. / Gustavo Santos

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R. S. C.

Santiago

La Xunta, junto con los gobiernos autónomos de Cantabria, Comunitat Valenciana, Andalucía, Murcia y Baleares, ha solicitado al Ministerio para la Transición Ecológica que remita a la Comisión Europea las alegaciones presentadas por estas comunidades al proyecto de modificación del Reglamento General de Costas, con cuya modificación son especialmente críticas las comunidades gobernadas por el PP.

El escrito, firmado por los seis Ejecutivos autonómicos, reclama que sus observaciones se incorporen de forma íntegra al procedimiento de infracción abierto por Bruselas para analizar la compatibilidad de distintos aspectos de la normativa española de costas con el Derecho de la Unión Europea.

Galicia figura entre las comunidades que defienden que la Comisión Europea debe disponer de la posición de las administraciones con competencias directas sobre el litoral antes de adoptar una decisión. La petición subraya que los gobiernos autonómicos gestionan materias vinculadas a la ordenación del territorio, el medio ambiente, los puertos, la pesca y la acuicultura, por lo que consideran necesario que sus argumentos formen parte del expediente comunitario.

Las comunidades firmantes expresan además sus dudas sobre la decisión del Gobierno central de limitar la reforma al Reglamento General de Costas y aplazar los cambios en las normas con rango de ley que también han sido cuestionadas en el procedimiento europeo. A su juicio, esta vía puede plantear problemas jurídicos, competenciales y de seguridad jurídica.

La Xunta ya había manifestado su rechazo a que la tramitación del nuevo reglamento continuase sin atender previamente las objeciones formuladas por las autonomías. Ahora, Galicia da un paso más al reclamar que esas alegaciones no queden circunscritas al trámite interno y sean trasladadas a Bruselas como parte de la posición institucional de la mayoría de las comunidades españolas con litoral.

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La solicitud está suscrita por los responsables autonómicos competentes en esta materia, entre ellos la conselleira de Medio Ambiente de la Xunta, Ángeles Vázquez. El escrito concluye reclamando al Ministerio que incorpore las alegaciones al expediente europeo para que la Comisión pueda valorar todas las posiciones antes de resolver el procedimiento abierto contra España.

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