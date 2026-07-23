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El PP reivindica la Galicia «de todos» con motivo del 25 de julio: «Sin excepciones ni exclusividades, por mucho que algunos quieran imponerlas»

Alfonso Rueda destaca los avances de la comunidad en educación, sanidad y captación de inversión extranjera, en la celebración del Día de Galicia

Acto anticipado del PPdeG por el Día de Galicia.

Acto anticipado del PPdeG por el Día de Galicia. / Brevebretema

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R. S. C.

Santiago

El líder del PPdeG y presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha encabezado este jueves el acto de su partido con motivo del Día de Galicia, que será el sábado. Se celebró en Ourense, donde reivindicó la cultura, la lengua, la historia y el patrimonio de la comunidad como algo de «todos los gallegos y gallegas, sin excepciones ni exclusividades, por mucho que algunos quieran imponerlas», en una alusión velada a los nacionalistas.

Allí, desde el mirador de Regoarribeira (Amoeiro), al que dio nombre el escritor Otero Pedrayo, aseguró que «perdura el orgullo por la Galicia que cuida la tierra y el mar, que protege su lengua», y también reivindicó la Galicia de hoy en día, que «no se queda atrás, referente en muchos ámbitos y capaz de competir sin complejos a nivel internacional». Destacó así cuestiones como la educación, gratuita desde los 0 años; la sanidad, con el calendario de vacunación más amplio del mundo; el impulso que se está dando al parque público de vivienda o la captación de la «mayor inversión extranjera del siglo» con la decisión de la multinacional SAIC de afincarse en Ferrol.

«Esta es la Galicia por la que trabajamos desde el PPdeG, una Galicia que avanza, como van a comprobar el año que viene los millones de visitantes que se acercarán por el Xacobeo 2027 y como pueden comprobar a diario los gallegos y gallegas que estudian, trabajan o emprenden en nuestra tierra», zanjó.

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En el acto participaron también, entre otros, la secretaria general del partido, Paula Prado, el presidente provincial, Luis Menor, el conselleiro de Lingua, José López, y la candidata a la alcaldía en Ourense, Ana Méndez. En sus intervenciones, tanto Menor como Méndez hicieron alusión a las próximas elecciones municipales, en mayo. Por un lado, tras reivindicar la confianza de la ciudadanía en su partido, el primero recordó que el PPdeG tendrá que «demostrar que cumple» y «con creces» para asegurar el progreso de la región y construir «el Ourense que merecemos». Méndez, por su parte, apeló a la necesidad de «abrir una nueva etapa» en la ciudad de As Burgas: «Creo en Ourense, creo en su gente y creo que llegó la hora de que deje de conformarse con lo que es para empezar a convertirse en la ciudad que siempre estuvo llamada a ser».

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