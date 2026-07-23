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El Gobierno confía en ultimar pronto la transferencia de permisos de trabajo a la Xunta

Prevén remitir la memoria económica definitiva a la Xunta este mismo mes

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, en imagen de archivo.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, en imagen de archivo. / Europa Press

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R. S. C.

Santiago

Este miércoles la Xunta recriminaba al Gobierno los retrasos en la transferencia a la comunidad de las competencias en materia de permisos de trabajo a personas extranjeras un año después de empezar el proceso, y apenas un día mas tarde ya hay respuesta del Ejecutivo central. En una nota de prensa remitida a los medios, el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha informado de su intención de ultimar los próximos días con el Gobierno gallego la negociación, con el objetivo de remitirle este mismo mes la memoria económica definitiva.

De hecho, desde la cartera que dirige el ministro Ángel Víctor Torres reiteran su voluntad de cerrar el proceso con la máxima celeridad posible «dentro del rigor técnico y jurídico que requiere». Para ello, esperan poder celebrar «cuanto antes» la Comisión Mixta de Transferencias, después del pasado 15 de junio la Xunta diese el visto bueno al nuevo criterio de cálculo de la carga de trabajo.

La transferencia de esta competencia a la comunidad autónoma permite al gobierno regional gestionar y resolver las autorizaciones iniciales de empleo de una forma más ágil, sin incluir el control de fronteras o los permisos de residencia generales.

Un proceso que comenzó hace un año

Se vislumbra así el final de un proceso que inició hace un año, el 21 de julio de 2025, y que supondría la segunda transferencia de competencias a la Xunta en 16 años, tras recibir la de ordenación y gestión del litoral el año pasado.

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Así, desde Política Territorial reiteran su disposición a «seguir trabajando de forma coordinada con la Xunta» para culminar el proceso «en beneficio de la ciudadanía y el correcto ejercicio de las competencias públicas».

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