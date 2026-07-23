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Transferencia histórica

El Congreso entrega el testigo a Xunta y Estado para que negocien el traspaso a Galicia de la AP-9

La Cámara Baja da luz verde definitiva a la transferencia con el voto en contra del PP por considerar que no se dan todas las garantías económicas para la comunidad autónoma

Cabinas de peaje en la AP-9 a la altura de O Porriño.

Cabinas de peaje en la AP-9 a la altura de O Porriño. / Marta G. Brea

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X. A. Taboada

X. A. Taboada

Santiago

La tramitación parlamentaria para transferir a Galicia la titularidad y la gestión de la AP-9 ha llegado a su fin. Es la primera vez, en los cuatro intentos que ha habido, que ha llegado tan lejos. El Congreso acaba de ratificar la ley orgánica que permite este traspaso, al rechazar un texto alternativo que venía del Senado a propuesta del PP, y ahora el testigo pasa a manos de la Xunta y el Ejecutivo central para que se ejecute esta demanda histórica de la comunidad autónoma.

El acuerdo tomado en el Congreso, con los votos en contra del PP y de Vox, traslada la responsabilidad a ambos gobiernos para que se sienten a negociar las condiciones concretas del traspaso, que deberán acercar posiciones en la comisión bilateral, algo que no se podrá convocar, en todo caso, hasta que la ley orgánica se publique en el BOE.

Pero la negociación no será fácil. El PP se ha posicionado en contra porque considera que el texto acordado entre PSOE, Sumar y BNG para desbloquear el traspaso carece de suficientes garantías económicas para Galicia y que con esas condiciones generales, sobre todo si el Tribunal de Justicia de la UE declara ilegal la prórroga de la concesión, aprobada por el Gobierno de Aznar hasta el año 2048, resulta inviable.

De hecho, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha advertido que el traspaso de la AP-9 tal como está planteada en el Congreso «puede suponer miles de millones de euros» para arcas gallegas, por lo que considera que es inaceptable.

En un acto en Cee (A Coruña) este jueves, Rueda ha recordado que «había un acuerdo unánime» del Parlamento de Galicia con el que «se garantizaba y se blindaba» que «Galicia no tuviera que pagar nada porque venía con los recursos económicos necesarios».

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«Lamento muchísimo que se rompiera ese consenso», ha afeado al resto de partidos y ha citado al ministro de Hacienda, Arcadi España, cuando cuestionó si tenía que ir «con un lacito y que los recursos económicos vengan del Gobierno central», pues considera que es exactamente así como deben hacerse las transferencias.

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