Buscan a una joven de 24 años desaparecida en Lugo desde el martes

La desaparición de una joven de 24 años mantiene en vilo a su familia en Lugo. Carmen López Rebolo, vecina de la parroquia de San Xoán de Tirimol, permanece en paradero desconocido desde el mediodía del pasado martes, cuando fue vista por última vez en la Rúa Divina Pastora, en el barrio lucense de A Milagrosa.

La familia ya ha presentado la correspondiente denuncia en la comisaría de la Policía Nacional de Lugo y ha hecho un llamamiento a la colaboración ciudadana para tratar de localizarla lo antes posible. Pide que cualquier persona que pueda aportar información sobre su paradero contacte con las fuerzas y cuerpos de seguridad.

Según los datos difundidos, Carmen López Rebolo mide 1,65 metros, es de complexión delgada, tiene media melena de color negro y ojos azules. En el momento de su desaparición vestía el uniforme de Carrefour, establecimiento en el que trabaja, aunque se desconoce si se dirigía a su puesto laboral. La asociación SOS Desaparecidos también ha activado el protocolo de búsqueda y ha difundido un cartel con la fotografía y la descripción física de la joven para facilitar su localización.

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Las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer las circunstancias de la desaparición, mientras la familia insiste en la necesidad de difundir la imagen de la joven para ampliar las posibilidades de encontrarla cuanto antes.

Fuente: El Correo Gallego