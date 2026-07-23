Besteiro reivindica en Uruguay la Ley de Nietos: «Decir que el pasaporte se regala es un ataque y un insulto a la memoria de la emigración»

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha reforzado, durante su estancia en Uruguay, los vínculos entre las fuerzas de izquierda gallegas y latinoamericanas, con el fin de «avanzar en una agenda política compartida», a través de una ronda de encuentros con representantes del Gobierno, del partido que lo sustenta y del socialismo uruguayo. Según informa el PSdeG, Besteiro mantuvo reuniones con el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira; con la vicepresidenta de la República, Carolina Cosse; con el vicepresidente de la Internacional Socialista, Rafael Michelini, y con el secretario general de los socialistas de Uruguay, Pablo Oribe.

Estos encuentros, en los que estuvo acompañado por el senador del PSdeG César Mogo han permitido abordar los desafíos políticos, económicos y sociales a los que se enfrentan Europa y América Latina, así como la necesidad de reforzar la colaboración entre las formaciones progresistas. En este sentido, han compartido el objetivo de que «la izquierda debe ser capaz de combinar el crecimiento económico con la protección social y el reparto de la riqueza». Los líderes han puesto en valor las políticas de los Gobiernos de Pedro Sánchez y Yamandú Orsi en esta dirección.

Besteiro ha defendido que «solo desde la unidad de las izquierdas europeas y latinoamericanas será posible construir una alternativa democrática y mayoritaria frente a la onda reaccionaria». Durante las reuniones, los participantes han compartido su preocupación por la expansión de la extrema derecha y por su capacidad para «arrastrar la derecha tradicional hacia sus postulados».

Ley de Nietos

Besteiro ha puesto como ejemplo el discurso de Vox asumido por el PP sobre la llamada Ley de Nietos, pidiendo su derogación. Frente a esta evolución, se ha reivindicado una respuesta progresista coordinada, basada en la defensa de la democracia, de los derechos sociales, de la convivencia y de la igualdad.

Los encuentros abordaron también el papel fundamental de la colectividad gallega Uruguay, un escenario en el que Besteiro ha defendido el reconocimiento de la nacionalidad a los descendientes de la emigración como «un acto de justicia y de reparación histórica».

«Decir que el pasaporte se regala, que se trata de una concesión discrecional, como afirma Feijóo, es un ataque y un insulto a la memoria de las gallegas y de los gallegos que se vieron obligados a emigrar», ha incidido.

Finalmente, Besteiro y los representantes de la izquierda uruguaya han expresado también su voluntad de «intensificar la colaboración entre el PSdeG» y el Frente Amplio mediante el intercambio de experiencias, iniciativas políticas y buenas prácticas de gobierno. En las conversaciones estuvo igualmente presente el legado político y humano de José 'Pepe' Mujica, reivindicado como un referente moral de la izquierda internacional por su coherencia, su austeridad y su compromiso permanente con la justicia social y con los sectores más vulnerables.