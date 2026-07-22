¿Cuándo dejarán de llamar por teléfono a los docentes sustitutos?

La implantación del nuevo sistema informático para los llamamientos de docentes sustitutos en Galicia no llegará de golpe con el inicio del próximo curso. La Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e FP ha optado por un despliegue progresivo de la aplicación, que convivirá durante los primeros meses con el modelo tradicional de llamadas telefónicas antes de extenderse al conjunto de las especialidades.

El calendario fue trasladado este martes por el director xeral de Centros e Recursos Humanos, Jesús Álvarez, a las organizaciones sindicales firmantes del acuerdo de interinos. Según explicó durante la reunión celebrada con Comisións Obreiras (CCOO), ANPE, UGT-SP Ensino y CSIF, a causa de la complejidad del procedimiento de cobertura de bajas, especialmente en el mes de septiembre, la Xunta apunta a una puesta en marcha escalonada, pese a que, teóricamente, la herramienta ya ha sido sometida a pruebas durante los últimos meses.

Así, durante todo el mes de septiembre seguirá utilizándose exclusivamente el sistema tradicional de llamadas telefónicas para adjudicar las sustituciones. Será a partir de octubre cuando la nueva aplicación entre en funcionamiento, aunque solo para aquellas especialidades con un menor número de docentes. Educación espera ampliar progresivamente su uso durante el primer trimestre del curso para que el sistema esté plenamente operativo desde enero de 2027.

"Tiene que ponerse a funcionar con garantías"

La aplicación fue acordada con CCOO, ANPE, UGT-SP Ensino y CSIF como una de las principales novedades de la adenda al acuerdo de interinos firmada el pasado febrero. Con ella, Educación pretende sustituir un procedimiento que desde hace años obliga a miles de aspirantes a permanecer pendientes del teléfono para no perder una oferta de trabajo y que ha sido objeto de críticas por la falta de trazabilidad de todo el proceso.

Por su parte, los sindicatos ven con buenos ojos que se intente "pulir" lo máximo posible su ejecución, como expresa a este diario Rosa Silva, presidenta del sector educativo de CSIF, sindicato que valora de forma "positiva" la reunión. "Además, la Consellería en este periodo de tiempo de prueba va a elaborar material gráfico y visual para explicar el funcionamiento del nuevo sistema", asegura.

Pero no a cualquier precio. "La aplicación tiene que ponerse a funcionar con garantías, pero la gente no puede seguir pendiente del teléfono mucho más tiempo, como hasta ahora", indica Ero Sante, Secretario de Comunicación de CCOO-Ensino. "Tienen que darse una serie de garantías para que no haya ningún fallo y pueda servir de base para el siguiente paso, mejoras futuras, como cambiar la limitación por provincias", explica Sante.

Frente a ese modelo, la nueva herramienta para avisar al profesorado de sustitución registrará automáticamente cada una de las fases del llamamiento: la oferta de la plaza, la respuesta del aspirante y la adjudicación final. Según defiende la Xunta, este sistema permitirá que todo el procedimiento sea verificable, reforzará la transparencia y reducirá posibles incidencias derivadas de errores humanos o interpretaciones subjetivas. Además, confía en que contribuya a acelerar la cobertura de las bajas y a ofrecer una respuesta más rápida a las necesidades de los centros educativos.

Menos burocracia en los colegios e institutos

La reunión mantenida este martes también sirvió para analizar nuevas medidas del Plan de simplificación burocrática que Educación pondrá en marcha el próximo curso. Entre ellas figura la digitalización de los principales documentos organizativos de los centros, como el Proyecto Educativo, la Programación General Anual y las memorias de final de curso, que podrán elaborarse y gestionarse íntegramente en formato digital.

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En los centros educativos de Galicia también implantará el voto telemático para que las familias elijan a sus representantes en los consejos escolares, una medida con la que espera facilitar la participación en estos procesos. Otra de las novedades afectará al personal de orientación, que dispondrá de tarjetas identificativas para acceder directamente al sistema informático y registrar la información del alumnado. Con ello, la Consellería pretende descargar de tareas administrativas a los equipos directivos y agilizar la gestión interna de los centros.

Fuente: El Correo Gallego